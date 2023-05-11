Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду
Председатель РИО Нарышкин рассказал, что его дед Михаил умер у станка в блокаду Ленинграда
Жители блокадного Ленинграда. Архивное фото
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда от голода, работая у токарного станка ради нужд Красной армии.
В Великую Отечественную войну в осажденном гитлеровцами Ленинграде от голода, болезней и вражеских обстрелов погибли более миллиона горожан, и около половины из них покоятся на Пискаревском кладбище, напомнил Нарышкин, выступая в четверг на оргкомитете по подготовке к празднованию предстоящего 27 января 2024 года 80-летия полного снятия блокады.
"В одной из братских могил Пискаревского кладбища похоронен и мой дед, Михаил Нарышкин. Он умер от голода прямо у станка на одном из оборонных предприятий Ленинграда", - сказал Нарышкин.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1093842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.