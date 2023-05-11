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Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду - РИА Новости, 11.05.2023
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14:09 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/blokada-1871041720.html
Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду
Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду - РИА Новости, 11.05.2023
Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:09
2023-05-11T14:09
общество
россия
ленинград
сергей нарышкин
блокада ленинграда (1941-1944)
российское историческое общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда от голода, работая у токарного станка ради нужд Красной армии. В Великую Отечественную войну в осажденном гитлеровцами Ленинграде от голода, болезней и вражеских обстрелов погибли более миллиона горожан, и около половины из них покоятся на Пискаревском кладбище, напомнил Нарышкин, выступая в четверг на оргкомитете по подготовке к празднованию предстоящего 27 января 2024 года 80-летия полного снятия блокады. "В одной из братских могил Пискаревского кладбища похоронен и мой дед, Михаил Нарышкин. Он умер от голода прямо у станка на одном из оборонных предприятий Ленинграда", - сказал Нарышкин. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1093842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20230118/kartochki-1845717708.html
https://ria.ru/20230127/kholokost-1847892439.html
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общество, россия, ленинград, сергей нарышкин, блокада ленинграда (1941-1944), российское историческое общество
Общество, Россия, Ленинград, Сергей Нарышкин, Блокада Ленинграда (1941-1944), Российское историческое общество
Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду

Председатель РИО Нарышкин рассказал, что его дед Михаил умер у станка в блокаду Ленинграда

© РИА Новости / Борис Кудояров | Перейти в медиабанкЖители блокадного Ленинграда
Жители блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Жители блокадного Ленинграда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда от голода, работая у токарного станка ради нужд Красной армии.
В Великую Отечественную войну в осажденном гитлеровцами Ленинграде от голода, болезней и вражеских обстрелов погибли более миллиона горожан, и около половины из них покоятся на Пискаревском кладбище, напомнил Нарышкин, выступая в четверг на оргкомитете по подготовке к празднованию предстоящего 27 января 2024 года 80-летия полного снятия блокады.
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"В одной из братских могил Пискаревского кладбища похоронен и мой дед, Михаил Нарышкин. Он умер от голода прямо у станка на одном из оборонных предприятий Ленинграда", - сказал Нарышкин.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1093842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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ОбществоРоссияЛенинградСергей НарышкинБлокада Ленинграда (1941-1944)Российское историческое общество
 
 
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