https://ria.ru/20230511/blokada-1871041720.html

Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду

Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду - РИА Новости, 11.05.2023

Нарышкин рассказал о своем деде, умершем в блокаду

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:09

2023-05-11T14:09

2023-05-11T14:09

общество

россия

ленинград

сергей нарышкин

блокада ленинграда (1941-1944)

российское историческое общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин рассказал, что его дедушка умер во время блокады Ленинграда от голода, работая у токарного станка ради нужд Красной армии. В Великую Отечественную войну в осажденном гитлеровцами Ленинграде от голода, болезней и вражеских обстрелов погибли более миллиона горожан, и около половины из них покоятся на Пискаревском кладбище, напомнил Нарышкин, выступая в четверг на оргкомитете по подготовке к празднованию предстоящего 27 января 2024 года 80-летия полного снятия блокады. "В одной из братских могил Пискаревского кладбища похоронен и мой дед, Михаил Нарышкин. Он умер от голода прямо у станка на одном из оборонных предприятий Ленинграда", - сказал Нарышкин. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1093842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.

https://ria.ru/20230118/kartochki-1845717708.html

https://ria.ru/20230127/kholokost-1847892439.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

общество, россия, ленинград, сергей нарышкин, блокада ленинграда (1941-1944), российское историческое общество