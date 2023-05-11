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Титов призвал урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса - РИА Новости, 11.05.2023
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00:41 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/biznes-1870920115.html
Титов призвал урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса
Титов призвал урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса - РИА Новости, 11.05.2023
Титов призвал урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил существенно ограничить полномочия следственных органов в отношении... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T00:41
2023-05-11T00:41
борис титов
антон вайно
россия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил существенно ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса, рассказали РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена. Титов направил на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно письмо с проектом поправок в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Согласно этим поправкам, в частности, следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой. А если эти мероприятия требуется провести срочно - то прокуратуру придется уведомить об этом в течение 48 часов с момента их начала. "Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам", - поясняет бизнес-омбудсмен. Другое предложение связано с порядком изъятия имущества и документации. Поправки устанавливают, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий оригиналы документов, а также электронные носители информации изымаются только в случае, если их заверенные копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности. Только в исключительных случаях предложено изымать и предметы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности. "Проблемы негативного воздействия на добросовестный бизнес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пока остаются нерешенными", - отмечает уполномоченный. В частности, закон устанавливает для силовиков право изымать документы, предметы, материалы и сообщения без каких-либо ограничений по процедуре и срокам возврата имущества. В результате объем изымаемого имущества зависит лишь от усмотрения сотрудника, проводящего оперативно-розыскное мероприятие, и это создает условия для злоупотреблений и волокиты, поясняется в письме. Также, по мнению уполномоченного, необходимо установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Титов предложил Вайно вынести эти предложения на рассмотрение возглавляемой им рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства.
https://ria.ru/20230411/titov-1864363964.html
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борис титов, антон вайно, россия
Борис Титов, Антон Вайно, Россия
Титов призвал урезать полномочия следственных органов в отношении бизнеса

Омбудсмен Титов предложил ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил существенно ограничить полномочия следственных органов в отношении бизнеса, рассказали РИА Новости в аппарате бизнес-омбудсмена.
Титов направил на имя руководителя администрации президента РФ Антона Вайно письмо с проектом поправок в закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Согласно этим поправкам, в частности, следственные органы смогут проводить обследования зданий, помещений, территорий и транспортных средств предпринимателей только по согласованию с прокуратурой.
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А если эти мероприятия требуется провести срочно - то прокуратуру придется уведомить об этом в течение 48 часов с момента их начала. "Это позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам", - поясняет бизнес-омбудсмен.
Другое предложение связано с порядком изъятия имущества и документации. Поправки устанавливают, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий оригиналы документов, а также электронные носители информации изымаются только в случае, если их заверенные копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности. Только в исключительных случаях предложено изымать и предметы, используемые при осуществлении предпринимательской деятельности.
"Проблемы негативного воздействия на добросовестный бизнес в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пока остаются нерешенными", - отмечает уполномоченный. В частности, закон устанавливает для силовиков право изымать документы, предметы, материалы и сообщения без каких-либо ограничений по процедуре и срокам возврата имущества. В результате объем изымаемого имущества зависит лишь от усмотрения сотрудника, проводящего оперативно-розыскное мероприятие, и это создает условия для злоупотреблений и волокиты, поясняется в письме.
Также, по мнению уполномоченного, необходимо установить временные ограничения для удержания изъятого имущества. Титов предложил Вайно вынести эти предложения на рассмотрение возглавляемой им рабочей группы по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства.
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