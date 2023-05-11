https://ria.ru/20230511/bespilotniki-1870956598.html
Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая
Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая - РИА Новости, 11.05.2023
Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая
Украина в День Победы 9 мая пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:34
2023-05-11T10:34
2023-05-11T15:46
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
москва
сергей липовой
день победы
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина в День Победы 9 мая пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой на брифинге в пресс-центре НСН. "В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники, <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена", — рассказал он. По его словам, Украина впервые применила дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км."Беспилотники подобного рода могут применяться как разведывательные, так и ударные. Они запускались с территории Украины. Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний", — добавил генерал. Комментируя попытку киевских властей нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая, Липовой сообщил, что два дрона были запущены в Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причиненным ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй — ударный, с каким-то количеством взрывчатки. Оба дрона удалось успешно обезвредить.
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870871596.html
https://ria.ru/20230510/bloger-1870802693.html
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РИА Новости
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безопасность, украина, россия, москва, сергей липовой, день победы, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Москва, Сергей Липовой, День Победы, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российский генерал рассказал о попытках Киева атаковать Москву 9 мая
Глава "Офицеров России" Липовой: 9 мая обезвредили около ста летевших в Москву дронов
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Украина в День Победы 9 мая пыталась атаковать Москву примерно сотней беспилотников, заявил Герой России, генерал-майор авиации, председатель президиума общественной организации "Офицеры России" Сергей Липовой на брифинге в пресс-центре НСН.
"В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники, <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена", — рассказал он.
Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая
По его словам, Украина впервые применила дроны американской разработки с максимальным радиусом действия до 800 км.
"Беспилотники подобного рода могут применяться как разведывательные, так и ударные. Они запускались с территории Украины. Какие-то беспилотники были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и на территории Калужской области. Практически все атаки были предотвращены, все атаки были сорваны, и праздник у нас прошел без замечаний", — добавил генерал.
Комментируя попытку киевских властей нанести удар по Кремлю в ночь на 3 мая, Липовой сообщил, что два дрона были запущены в Московской области. Судя по размерам аппаратов и по причиненным ими повреждениям, один беспилотник был разведывательный, а второй — ударный, с каким-то количеством взрывчатки. Оба дрона удалось успешно обезвредить.
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