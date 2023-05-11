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Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 11.05.2023 (обновлено: 13:46 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/bespilotnik-1870954133.html
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:23
2023-05-11T13:46
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Из-за сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.Это не первая атака Украины на регион за сегодня. Ночью Богомаз сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. При инциденте никто не пострадал.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. В частности, 21 апреля украинский беспилотник упал у жилого дома в Клинцах, повредив его, а 18 апреля дрон атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870933555.html
https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке беспилотника на Клинцовскую нефтебазу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть". Пострадавших нет", — уточнил он.
Из-за сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
На месте работают оперативные службы.
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Это не первая атака Украины на регион за сегодня. Ночью Богомаз сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. При инциденте никто не пострадал.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. В частности, 21 апреля украинский беспилотник упал у жилого дома в Клинцах, повредив его, а 18 апреля дрон атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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