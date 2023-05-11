https://ria.ru/20230511/bespilotnik-1870954133.html

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:23

2023-05-11T10:23

2023-05-11T13:46

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

александр богомаз

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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Из-за сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.Это не первая атака Украины на регион за сегодня. Ночью Богомаз сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. При инциденте никто не пострадал.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. В частности, 21 апреля украинский беспилотник упал у жилого дома в Клинцах, повредив его, а 18 апреля дрон атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

https://ria.ru/20230511/obstrel-1870933555.html

https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html

брянская область

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Влада Копылова

брянская область, происшествия, александр богомаз