https://ria.ru/20230511/bespilotnik-1870954133.html
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области - РИА Новости, 11.05.2023
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:23
2023-05-11T10:23
2023-05-11T13:46
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Из-за сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов. На месте работают оперативные службы.Это не первая атака Украины на регион за сегодня. Ночью Богомаз сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. При инциденте никто не пострадал.ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. В частности, 21 апреля украинский беспилотник упал у жилого дома в Клинцах, повредив его, а 18 апреля дрон атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
https://ria.ru/20230511/obstrel-1870933555.html
https://ria.ru/20230510/bpla-1870911462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области
Губернатор Брянской области Богомаз сообщил об атаке беспилотника на Клинцовскую нефтебазу
БРЯНСК, 11 мая — РИА Новости.
Украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области, сообщил
губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«
"Украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу АО "Брянскнефтепродукт" ПАО НК "Роснефть
". Пострадавших нет", — уточнил он.
Из-за сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
На месте работают оперативные службы.
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Это не первая атака Украины на регион за сегодня. Ночью Богомаз сообщил, что ВСУ ударили беспилотником по административному зданию в Стародубе. При инциденте никто не пострадал.
ВСУ регулярно атакуют беспилотниками и обстреливают Брянскую область и другие граничащие с Украиной российские регионы. В частности, 21 апреля украинский беспилотник упал у жилого дома в Клинцах, повредив его, а 18 апреля дрон атаковал здание военкомата городского округа Новозыбков. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
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