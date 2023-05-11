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Байден заблудился, пригрозив всему миру - РИА Новости, 11.05.2023
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07:53 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/bayden-1870936022.html
Байден заблудился, пригрозив всему миру
Байден заблудился, пригрозив всему миру - РИА Новости, 11.05.2023
Байден заблудился, пригрозив всему миру
США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T07:53
2023-05-11T07:53
сша
в мире
нью-йорк (город)
канада
джо байден
джастин трюдо
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, можно было увидеть, как после выступления президент США судорожно, но безуспешно пытался найти выход.После тщетных попыток главы Белого дома справиться с ориентацией в пространстве к нему подошел помощник и указал правильное направление.Проблемы с ориентациейЭто уже не первый случай, когда престарелый президент США оказывается в неловкой ситуации во время публичного выступления из-за трудностей с ориентацией в пространстве. У него возникали трудности с тем, чтобы найти выход со сцены, он терялся в пространстве и оступался при посадке в самолет.Подобная ситуация произошла с главой Белого дома в марте после совместно пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Байден собирался покинуть сцену, однако ему не сразу удалось сориентироваться.Байденизмы и состояние здоровьяДовольно частыми являются случаи, когда президент США Байден протягивал руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было.Кроме того, президент США часто допускает оговорки и словесные ляпы, которые в США именуют "байденизмы". Республиканцы часто использую оговорки президента в межпартийной борьбе, используя "нарезку" из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента.Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.
https://ria.ru/20230508/biden-1870534438.html
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сша, в мире, нью-йорк (город), канада, джо байден, джастин трюдо
США, В мире, Нью-Йорк (город), Канада, Джо Байден, Джастин Трюдо
Байден заблудился, пригрозив всему миру

Президент США Джо Байден заблудился на сцене после выступления в Нью-Йорке

© AP Photo / John MinchilloПрезидент США Джо Байден выступает на мероприятии в Нью-Йорке
Президент США Джо Байден выступает на мероприятии в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© AP Photo / John Minchillo
Президент США Джо Байден выступает на мероприятии в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США.
Во время трансляции, которую вел YouTube-канал PBS NewsHour, можно было увидеть, как после выступления президент США судорожно, но безуспешно пытался найти выход.
После тщетных попыток главы Белого дома справиться с ориентацией в пространстве к нему подошел помощник и указал правильное направление.

Проблемы с ориентацией

Это уже не первый случай, когда престарелый президент США оказывается в неловкой ситуации во время публичного выступления из-за трудностей с ориентацией в пространстве. У него возникали трудности с тем, чтобы найти выход со сцены, он терялся в пространстве и оступался при посадке в самолет.
Подобная ситуация произошла с главой Белого дома в марте после совместно пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Байден собирался покинуть сцену, однако ему не сразу удалось сориентироваться.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
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8 мая, 23:25

Байденизмы и состояние здоровья

Довольно частыми являются случаи, когда президент США Байден протягивал руку для рукопожатия, хотя рядом с ним никого не было.
Кроме того, президент США часто допускает оговорки и словесные ляпы, которые в США именуют "байденизмы". Республиканцы часто использую оговорки президента в межпартийной борьбе, используя "нарезку" из тех или иных "байденизмов", чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности президента.
Байден, которому уже 80 лет, стал самым пожилым президентом США в истории.
Следующие выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. В конце апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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