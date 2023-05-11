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В Москве представили российский электромобиль "Атом" - РИА Новости, 11.05.2023
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22:59 11.05.2023 (обновлено: 23:01 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/atom-1871164744.html
В Москве представили российский электромобиль "Атом"
В Москве представили российский электромобиль "Атом" - РИА Новости, 11.05.2023
В Москве представили российский электромобиль "Атом"
АО "Кама" представило первый функциональный образец российского электромобиля "Атом", сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T22:59
2023-05-11T23:01
экономика
москва
китай
юго-восточная азия
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. АО "Кама" представило первый функциональный образец российского электромобиля "Атом", сообщил "Коммерсант".Компания планирует до конца этого года провести испытания батареи, подвески, рулевой системы и шасси. К сборке первого образца намерены приступить к концу 2024 года, а к середине 2025-го компания планирует выпускать "Атом" серийно.Машина получит задний привод, а по габаритам будет сопоставима с автомобилями класса A/B, по комфорту — C/D. Российскую разработку будут продавать не только на отечественном рынке, но и в Китае, а также в Юго-Восточной Азии, Турции и Индии, говорится в статье.По информации издания, в АО "Кама" еще не определили стартовую производственную площадку автомобиля. Для этой цели рассматривается в том числе и бывший завод Ford в Набережных Челнах.
https://ria.ru/20230429/elektrokary-1868676970.html
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экономика, москва, китай, юго-восточная азия, россия
Экономика, Москва, Китай, Юго-Восточная Азия, Россия
В Москве представили российский электромобиль "Атом"

Серийную сборку российского электромобиля "Атом" запустят летом 2025 года

© Фото : АО "Кама"Электромобиль "Атом"
Электромобиль Атом - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : АО "Кама"
Электромобиль "Атом". Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. АО "Кама" представило первый функциональный образец российского электромобиля "Атом", сообщил "Коммерсант".
Компания планирует до конца этого года провести испытания батареи, подвески, рулевой системы и шасси. К сборке первого образца намерены приступить к концу 2024 года, а к середине 2025-го компания планирует выпускать "Атом" серийно.
Машина получит задний привод, а по габаритам будет сопоставима с автомобилями класса A/B, по комфорту — C/D. Российскую разработку будут продавать не только на отечественном рынке, но и в Китае, а также в Юго-Восточной Азии, Турции и Индии, говорится в статье.
По информации издания, в АО "Кама" еще не определили стартовую производственную площадку автомобиля. Для этой цели рассматривается в том числе и бывший завод Ford в Набережных Челнах.
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