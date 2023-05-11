https://ria.ru/20230511/atom-1871164744.html

В Москве представили российский электромобиль "Атом"

В Москве представили российский электромобиль "Атом" - РИА Новости, 11.05.2023

В Москве представили российский электромобиль "Атом"

АО "Кама" представило первый функциональный образец российского электромобиля "Атом", сообщил "Коммерсант". РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T22:59

2023-05-11T22:59

2023-05-11T23:01

экономика

москва

китай

юго-восточная азия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871164232_0:42:972:589_1920x0_80_0_0_c121d6d7721810ee808d84cd9cc82d16.png

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. АО "Кама" представило первый функциональный образец российского электромобиля "Атом", сообщил "Коммерсант".Компания планирует до конца этого года провести испытания батареи, подвески, рулевой системы и шасси. К сборке первого образца намерены приступить к концу 2024 года, а к середине 2025-го компания планирует выпускать "Атом" серийно.Машина получит задний привод, а по габаритам будет сопоставима с автомобилями класса A/B, по комфорту — C/D. Российскую разработку будут продавать не только на отечественном рынке, но и в Китае, а также в Юго-Восточной Азии, Турции и Индии, говорится в статье.По информации издания, в АО "Кама" еще не определили стартовую производственную площадку автомобиля. Для этой цели рассматривается в том числе и бывший завод Ford в Набережных Челнах.

https://ria.ru/20230429/elektrokary-1868676970.html

москва

китай

юго-восточная азия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, москва, китай, юго-восточная азия, россия