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Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР

Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР - РИА Новости, 11.05.2023

Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР

Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T23:23

2023-05-11T23:23

2023-05-11T23:23

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сказали в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина