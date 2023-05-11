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Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР - РИА Новости, 11.05.2023
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР
Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:23
2023-05-11T23:23
2023-05-11T23:23
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сказали в Минобороны.
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Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР
Минобороны: российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР