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Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР - РИА Новости, 11.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:23 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/ataka-1871167911.html
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР - РИА Новости, 11.05.2023
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР
Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T23:23
2023-05-11T23:23
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
в мире
украина
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сказали в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, В мире, Украина
Российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР

Минобороны: российские войска отражают атаку ВСУ в направлении Малоильновки в ДНР

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Российские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Подразделения ВС РФ отражают атаку противника в направлении Малоильновки (ДНР), противник несет большие потери, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"В настоящее время идет бой по отражению атаки подразделения ВСУ в направлении населенного пункта Малоильиновка. Задействована армейская и штурмовая авиации, а также артиллерия. Противник несет существенные потери в живой силе и технике", - сказали в Минобороны.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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