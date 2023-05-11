https://ria.ru/20230511/armeniya-1870951346.html

Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном

Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2023

Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном

Число армянских военных, раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T10:08

2023-05-11T10:08

2023-05-11T10:08

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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Число армянских военных, раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. "По состоянию на 10.25 (9.25 мск) снижение напряженности в направлении Сотка сохраняется. По состоянию на тот же час ситуация на остальных участках границы сравнительно стабильная. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10.25 есть четверо раненых", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что состояние здоровья двух военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести. "Жизни раненых военнослужащих на данный момент опасность не угрожает", - отметили в минобороны. Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным азербайджанской стороны, тяжелое ранение получил один военный. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.

https://ria.ru/20230508/vstrecha-1870532715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, азербайджан