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Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2023
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10:08 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/armeniya-1870951346.html
Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном
Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 11.05.2023
Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном
Число армянских военных, раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T10:08
2023-05-11T10:08
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Число армянских военных, раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны Армении. "По состоянию на 10.25 (9.25 мск) снижение напряженности в направлении Сотка сохраняется. По состоянию на тот же час ситуация на остальных участках границы сравнительно стабильная. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10.25 есть четверо раненых", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что состояние здоровья двух военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести. "Жизни раненых военнослужащих на данный момент опасность не угрожает", - отметили в минобороны. Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным азербайджанской стороны, тяжелое ранение получил один военный. Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
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в мире, армения, азербайджан
В мире, Армения, Азербайджан
Армения заявила о раненных во время обстрела на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении: из-за обстрела на границе с Азербайджаном ранены четыре военных

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 11 мая - РИА Новости. Число армянских военных, раненных в результате обстрелов на границе с Азербайджаном, выросло до четырех, сообщили в пресс-службе минобороны Армении.
"По состоянию на 10.25 (9.25 мск) снижение напряженности в направлении Сотка сохраняется. По состоянию на тот же час ситуация на остальных участках границы сравнительно стабильная. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны по состоянию на 10.25 есть четверо раненых", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что состояние здоровья двух военнослужащих оценивается как удовлетворительное, двух других – средней тяжести. "Жизни раненых военнослужащих на данный момент опасность не угрожает", - отметили в минобороны.
Армения и Азербайджан в четверг обвинили друг друга в обстрелах на границе. По данным азербайджанской стороны, тяжелое ранение получил один военный.
Ереван и Баку в минувшем году при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В начале февраля этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Армения получила очередные предложения Азербайджана по мирному договору и изучает их. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван в свою очередь также передал Баку предложения по мирному договору.
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