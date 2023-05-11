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В МИД не исключили выхода России из Арктического совета - РИА Новости, 11.05.2023
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17:11 11.05.2023
https://ria.ru/20230511/arktika-1871104033.html
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета - РИА Новости, 11.05.2023
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета
Выход России из Арктического совета возможен, если его работа не будет содействовать реализации национальных интересов в регионе, заявил посол по особым... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T17:11
2023-05-11T17:11
в мире
россия
николай корчунов
арктический совет
норвегия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Арктического совета возможен, если его работа не будет содействовать реализации национальных интересов в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов. "Крайне важно иметь всегда многовариантность действий. Иметь максимально возможный набор опций. То есть, не зависеть от какой-либо одной схемы. Все возможно. Особенно, если работа Арктического совета не будет содействовать реализации национальных интересов в арктическом регионе и тем целям и задачам, которые закреплены в стратегии развития арктической зоны РФ до 2035 года. Соответственно, если формат бесполезный, нет от него никакой пользы, то чего там быть-то тогда? Но поживем - увидим", - ответил Корчунов в медиацентре "Россия сегодня" на вопрос, может ли РФ выйти из Арктического совета, как она уже вышла из некоторых других международных организаций, или приостановить членство. Он отметил, что Норвегия, к которой перешло председательство в Арктическом совете, заявляет, что "совет хотят сохранить, двигаться по пути нормализации". "Перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Арктического совета выглядят весьма неопределенными, поскольку не ясно, удастся ли Норвегии наладить такое взаимодействие, которое определяло бы конструктивный облик Арктического совета", - отметил дипломат. В Салехарде 10-11 мая проходит 13-я сессия Арктического совета, которая знаменует собой окончание двухлетнего периода председательства России в этой организации. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
https://ria.ru/20230505/protivostoyanie-1869853437.html
https://ria.ru/20230217/arktika-1852660388.html
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в мире, россия, николай корчунов, арктический совет, норвегия
В мире, Россия, Николай Корчунов, Арктический совет, Норвегия
В МИД не исключили выхода России из Арктического совета

Посол МИД Корчунов назвал выход России из Арктического совета возможным

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОдин из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане
Один из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Один из островов архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Выход России из Арктического совета возможен, если его работа не будет содействовать реализации национальных интересов в регионе, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
"Крайне важно иметь всегда многовариантность действий. Иметь максимально возможный набор опций. То есть, не зависеть от какой-либо одной схемы. Все возможно. Особенно, если работа Арктического совета не будет содействовать реализации национальных интересов в арктическом регионе и тем целям и задачам, которые закреплены в стратегии развития арктической зоны РФ до 2035 года. Соответственно, если формат бесполезный, нет от него никакой пользы, то чего там быть-то тогда? Но поживем - увидим", - ответил Корчунов в медиацентре "Россия сегодня" на вопрос, может ли РФ выйти из Арктического совета, как она уже вышла из некоторых других международных организаций, или приостановить членство. Он отметил, что Норвегия, к которой перешло председательство в Арктическом совете, заявляет, что "совет хотят сохранить, двигаться по пути нормализации".
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"Перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Арктического совета выглядят весьма неопределенными, поскольку не ясно, удастся ли Норвегии наладить такое взаимодействие, которое определяло бы конструктивный облик Арктического совета", - отметил дипломат.
В Салехарде 10-11 мая проходит 13-я сессия Арктического совета, которая знаменует собой окончание двухлетнего периода председательства России в этой организации.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
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