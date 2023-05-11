https://ria.ru/20230511/arestovich-1871046510.html

Алексея Арестовича* внесли в список террористов

Алексея Арестовича* внесли в список террористов - РИА Новости, 11.05.2023

Алексея Арестовича* внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T14:25

2023-05-11T14:25

2023-05-11T14:38

алексей арестович

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601687968_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_0916ce6f2650716df9d134c7022381ab.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР", - значится в списке.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230511/smolyaninov-1871045571.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алексей арестович , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, владимир зеленский