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Алексея Арестовича* внесли в список террористов - РИА Новости, 11.05.2023
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14:25 11.05.2023 (обновлено: 14:38 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/arestovich-1871046510.html
Алексея Арестовича* внесли в список террористов
Алексея Арестовича* внесли в список террористов - РИА Новости, 11.05.2023
Алексея Арестовича* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:25
2023-05-11T14:38
алексей арестович
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР", - значится в списке.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230511/smolyaninov-1871045571.html
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алексей арестович , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, владимир зеленский
Алексей Арестович , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Владимир Зеленский
Алексея Арестовича* внесли в список террористов

Экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича* внесли в список террористов

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР", - значится в списке.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Артур Смольянинов (иностранный агент) - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Смольянинова* и Арестовича включили в перечень террористов и экстремистов
Вчера, 14:22
 
Алексей АрестовичФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияВладимир Зеленский
 
 
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