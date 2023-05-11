https://ria.ru/20230511/arestovich-1871046510.html
Алексея Арестовича* внесли в список террористов
Алексея Арестовича* внесли в список террористов - РИА Новости, 11.05.2023
Алексея Арестовича* внесли в список террористов
Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов. РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T14:25
2023-05-11T14:25
2023-05-11T14:38
алексей арестович
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Росфинмониторинг внес экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича в перечень террористов и экстремистов."Перечень террористов и экстремистов (включённые). Национальная часть. Физические лица... Арестович Алексей Николаевич, 03.08.1975 года рождения, город Цители-Цкаро Грузинской ССР", - значится в списке.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230511/smolyaninov-1871045571.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей арестович , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, владимир зеленский
Алексей Арестович , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Владимир Зеленский
Алексея Арестовича* внесли в список террористов
Экс-советника главы офиса Зеленского Арестовича* внесли в список террористов