https://ria.ru/20230511/aktsii-1872182746.html

Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени

Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени - РИА Новости, 16.05.2023

Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени

Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет на природных территориях Москвы до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 16.05.2023

2023-05-11T18:11

2023-05-11T18:11

2023-05-16T15:54

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департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет на природных территориях Москвы до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В апреле стартовала ежегодная экологическая акция "Вода России", которая проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Специалисты вместе с более чем 40 добровольцами во время первой уборки, которая состоялась 21 апреля, очистили 1,2 километра береговой линии Теплостанского пруда в заказнике "Теплый Стан". До конца сентября сотрудники Мосприроды на природных территориях столицы организуют еще 15 акций по очистке берегов от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении. Предполагается, что в этом году в прибрежных субботниках примут участие около 350 добровольцев. Как подчеркнули в пресс-службе, планируется очистить от отходов почти 20 километров береговой линии водоемов природных территорий Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы