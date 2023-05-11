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Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени - РИА Новости, 16.05.2023
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18:11 11.05.2023 (обновлено: 15:54 16.05.2023)
https://ria.ru/20230511/aktsii-1872182746.html
Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени
Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени - РИА Новости, 16.05.2023
Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени
Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет на природных территориях Москвы до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента... РИА Новости, 16.05.2023
2023-05-11T18:11
2023-05-16T15:54
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет на природных территориях Москвы до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды. "В апреле стартовала ежегодная экологическая акция "Вода России", которая проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Специалисты вместе с более чем 40 добровольцами во время первой уборки, которая состоялась 21 апреля, очистили 1,2 километра береговой линии Теплостанского пруда в заказнике "Теплый Стан". До конца сентября сотрудники Мосприроды на природных территориях столицы организуют еще 15 акций по очистке берегов от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении. Предполагается, что в этом году в прибрежных субботниках примут участие около 350 добровольцев. Как подчеркнули в пресс-службе, планируется очистить от отходов почти 20 километров береговой линии водоемов природных территорий Москвы.
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городское хозяйство москвы, москва, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы

Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет в Москве до осени

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВодолазное обследование пляжа в Серебряном Бору
Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Водолазное обследование пляжа в Серебряном Бору. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Шестнадцать акций по очистке берегов водоемов пройдет на природных территориях Москвы до конца сентября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В апреле стартовала ежегодная экологическая акция "Вода России", которая проводится в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов". Специалисты вместе с более чем 40 добровольцами во время первой уборки, которая состоялась 21 апреля, очистили 1,2 километра береговой линии Теплостанского пруда в заказнике "Теплый Стан". До конца сентября сотрудники Мосприроды на природных территориях столицы организуют еще 15 акций по очистке берегов от бытовых отходов и прочего сора", - говорится в сообщении.
Предполагается, что в этом году в прибрежных субботниках примут участие около 350 добровольцев. Как подчеркнули в пресс-службе, планируется очистить от отходов почти 20 километров береговой линии водоемов природных территорий Москвы.
Подготовка причалов и набережных Москвы к старту навигации - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
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Вчера, 09:04
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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