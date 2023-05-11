https://ria.ru/20230511/aeroekspress-1870939808.html

В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту

В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту - РИА Новости, 11.05.2023

В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить... РИА Новости, 11.05.2023

2023-05-11T08:55

2023-05-11T08:55

2023-05-11T10:33

республика крым

симферополь

сергей аксенов (политик)

севастополь

туризм

новости - туризм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму. "Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - сказал Аксенов агентству. Железнодорожное сообщение с аэропортом будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах, отметил он. "Будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта", - сказал Аксенов. Главгосэкспертиза России в конце апреля одобрила проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя и увеличение пропускной способности железной дороги на востоке полуострова в направлении Крымского моста. Планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты. Планируется, что пропускная способность новой ветки составит 33 пары пригородных поездов в сутки.

https://ria.ru/20230511/krym-1870938976.html

республика крым

симферополь

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), севастополь, новости - туризм