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В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту - РИА Новости, 11.05.2023
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Туризм
 
08:55 11.05.2023 (обновлено: 10:33 11.05.2023)
https://ria.ru/20230511/aeroekspress-1870939808.html
В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту
В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту - РИА Новости, 11.05.2023
В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить... РИА Новости, 11.05.2023
2023-05-11T08:55
2023-05-11T10:33
республика крым
симферополь
сергей аксенов (политик)
севастополь
туризм
новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму. "Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - сказал Аксенов агентству. Железнодорожное сообщение с аэропортом будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах, отметил он. "Будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта", - сказал Аксенов. Главгосэкспертиза России в конце апреля одобрила проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя и увеличение пропускной способности железной дороги на востоке полуострова в направлении Крымского моста. Планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты. Планируется, что пропускная способность новой ветки составит 33 пары пригородных поездов в сутки.
https://ria.ru/20230511/krym-1870938976.html
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республика крым, симферополь, сергей аксенов (политик), севастополь, новости - туризм
Республика Крым, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Севастополь, Туризм, Новости - Туризм
В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту

Аксенов: проект дороги для аэроэкспрессов к аэропорту в Симферополе будет реализован

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму.
"Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - сказал Аксенов агентству.
Железнодорожное сообщение с аэропортом будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах, отметил он.
"Будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта", - сказал Аксенов.
Главгосэкспертиза России в конце апреля одобрила проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя и увеличение пропускной способности железной дороги на востоке полуострова в направлении Крымского моста. Планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты. Планируется, что пропускная способность новой ветки составит 33 пары пригородных поездов в сутки.
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ТуризмРеспублика КрымСимферопольСергей Аксенов (политик)СевастопольНовости - Туризм
 
 
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