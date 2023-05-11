В Крыму пообещали построить железнодорожную ветку к аэропорту
Аксенов: проект дороги для аэроэкспрессов к аэропорту в Симферополе будет реализован
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя
Пассажирский авиалайнер в аэропорту Симферополя. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил РИА Новости, что проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя будет реализован, что позволит повысить скорость и качество обслуживания пассажиров в Крыму.
"Железную дорогу делать будем, она нужна 100%. Она даст повышение скорости и качества обслуживания, доставки пассажиров к месту назначения. Принципиально - проект будет реализован. Скорее всего, проект будет реализовываться в следующем году", - сказал Аксенов агентству.
Железнодорожное сообщение с аэропортом будет выстроено по принципу работы аэроэкспрессов в Москве и других крупных городах, отметил он.
"Будет ветка на Симферополь и Севастополь, принцип аэроэкспресса, когда из Севастополя пассажир должен доезжать за 40 минут до аэропорта", - сказал Аксенов.
Главгосэкспертиза России в конце апреля одобрила проект строительства железнодорожной ветки к аэропорту Симферополя и увеличение пропускной способности железной дороги на востоке полуострова в направлении Крымского моста. Планируется построить 14 км электрифицированного железнодорожного пути, два модульных поста, контрольно-пропускной пункт, павильон для обслуживания пассажиров и другие объекты. Планируется, что пропускная способность новой ветки составит 33 пары пригородных поездов в сутки.