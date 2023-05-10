https://ria.ru/20230510/zoopark-1870700950.html

Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге

Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге - РИА Новости, 10.05.2023

Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге

Нильского крокодила и гамадрилов держали в тесных клетках в оренбургском частном зоопарке, после вмешательства надзорных органов помещения животным увеличили,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:48

2023-05-10T08:48

2023-05-10T08:48

россия

оренбургская область

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

общество

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УФА, 10 мая - РИА Новости. Нильского крокодила и гамадрилов держали в тесных клетках в оренбургском частном зоопарке, после вмешательства надзорных органов помещения животным увеличили, сообщает прокуратура Оренбургской области. Нарушения в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях были выявлены после совместной проверки прокуратуры и управления Россельхознадзора по области в частном зоопарке. "Выявлено несоответствие размеров клеток, где содержатся особи гамадрилы (Плащеносный павиан), требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ. Кроме того, размер террариума, в котором содержится особь "Нильский Крокодил" также не отвечает установленным размерам", - говорится в сообщении. Надзорные ведомства также выявили, что у владелицы зоопарка не было лицензии на содержание и использование животных в зоопарке. "В целях устранения нарушений прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)", - информирует прокуратура региона.

https://ria.ru/20221017/tsirk-1824724928.html

https://ria.ru/20220207/zooparki-1771440526.html

россия

оренбургская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, оренбургская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество