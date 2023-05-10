https://ria.ru/20230510/zoopark-1870700950.html
Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге
Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге - РИА Новости, 10.05.2023
Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге
Нильского крокодила и гамадрилов держали в тесных клетках в оренбургском частном зоопарке, после вмешательства надзорных органов помещения животным увеличили,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:48
2023-05-10T08:48
2023-05-10T08:48
россия
оренбургская область
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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УФА, 10 мая - РИА Новости. Нильского крокодила и гамадрилов держали в тесных клетках в оренбургском частном зоопарке, после вмешательства надзорных органов помещения животным увеличили, сообщает прокуратура Оренбургской области. Нарушения в сфере использования животных в культурно-зрелищных целях были выявлены после совместной проверки прокуратуры и управления Россельхознадзора по области в частном зоопарке. "Выявлено несоответствие размеров клеток, где содержатся особи гамадрилы (Плащеносный павиан), требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию, утвержденным постановлением Правительства РФ. Кроме того, размер террариума, в котором содержится особь "Нильский Крокодил" также не отвечает установленным размерам", - говорится в сообщении. Надзорные ведомства также выявили, что у владелицы зоопарка не было лицензии на содержание и использование животных в зоопарке. "В целях устранения нарушений прокуратурой района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, индивидуальный предприниматель привлечена к административной ответственности по статье 10.6 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил) и статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии)", - информирует прокуратура региона.
https://ria.ru/20221017/tsirk-1824724928.html
https://ria.ru/20220207/zooparki-1771440526.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оренбургская область, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Россия, Оренбургская область, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Общество
Прокуроры добились улучшения условий содержания в зоопарке в Оренбурге
В зоопарке в Оренбурге после проверки прокуратуры увеличили клетки гамадрилам и крокодилу