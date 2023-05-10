https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html

В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ

В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023

В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ

У Зеленского остается все меньше способов сохранить лицо на фоне происходящих событий в зоне боевых действий, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:44

2023-05-10T17:44

2023-05-10T17:51

в мире

сша

москва

пекин

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У Зеленского остается все меньше способов сохранить лицо на фоне происходящих событий в зоне боевых действий, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.По его словам, одним из вариантов для главы киевского режима по-прежнему остаются переговоры с Москвой. Одной из причин такого решения может быть возможное посредничество Пекина.Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием."Зеленский может опасаться провала контрнаступления из-за чрезмерных задержек с поставкой западных танков и отказа президента Байдена предоставить истребители и системы вооружения большей дальности. Зеленский, возможно, захочет заключить лучшую сделку, которую он может позволить себе сейчас", — пояснил автор.В среду газета Politico со ссылкой на нескольких американских чиновников заявила, что США не планируют следовать примеру Британии и передавать Украине ракеты большой дальности.

https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html

сша

москва

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, сша, москва, пекин, джо байден