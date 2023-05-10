https://ria.ru/20230510/zelenskiy-1870857634.html
В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ
В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ
У Зеленского остается все меньше способов сохранить лицо на фоне происходящих событий в зоне боевых действий, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:44
2023-05-10T17:44
2023-05-10T17:51
в мире
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москва
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У Зеленского остается все меньше способов сохранить лицо на фоне происходящих событий в зоне боевых действий, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.По его словам, одним из вариантов для главы киевского режима по-прежнему остаются переговоры с Москвой. Одной из причин такого решения может быть возможное посредничество Пекина.Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием."Зеленский может опасаться провала контрнаступления из-за чрезмерных задержек с поставкой западных танков и отказа президента Байдена предоставить истребители и системы вооружения большей дальности. Зеленский, возможно, захочет заключить лучшую сделку, которую он может позволить себе сейчас", — пояснил автор.В среду газета Politico со ссылкой на нескольких американских чиновников заявила, что США не планируют следовать примеру Британии и передавать Украине ракеты большой дальности.
https://ria.ru/20230510/krym-1870794604.html
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870749863.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, москва, пекин, джо байден
В мире, США, Москва, Пекин, Джо Байден
В США объяснили Зеленскому, как сохранить лицо после провала ВСУ
The Hill: Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо