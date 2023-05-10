https://ria.ru/20230510/zarplaty-1870680543.html

Названы регионы — лидеры по динамике зарплат

Названы регионы — лидеры по динамике зарплат - РИА Новости, 10.05.2023

Названы регионы — лидеры по динамике зарплат

Зарплата жителей Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области превысит 100 тысяч рублей по паритету покупательной способности (ППС)... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T00:17

2023-05-10T00:17

2023-05-10T00:31

ханты-мансийский автономный округ

риа рейтинг

россия

мурманская область

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Зарплата жителей Ямало-Ненецкого, Чукотского автономных округов и Магаданской области превысит 100 тысяч рублей по паритету покупательной способности (ППС) примерно через пять лет, больше всего времени это займет у жителей Чечни и Ингушетии, свидетельствует исследование РИА Новости*.Динамика зарплатВ 2022 году, согласно исследованию, номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты сильно различаются как от региона к региону, так и в части отраслевой специфики. По оценкам экспертов РИА Новости, половина работников в России получает зарплату более 40 тысяч рублей в месяц.Эксперты отмечают, что в отдельных регионах зарплата намного выше среднероссийского уровня. В семи регионах у половины работников чистая зарплата в 2022 году была больше 70 тысяч рублей в месяц, а еще в двух регионах она находилась в диапазоне от 65 до 70 тысяч рублей в месяц. Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты "съедается" высокими ценами, поясняют аналитики.Для исследования динамики зарплат эксперты РИА Новости подготовили рейтинг субъектов Федерации по количеству лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц. В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты в России уровня 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) и в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет.Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах в рамках данного исследования была учтена разница в розничных ценах, зарплаты брались по паритету покупательной способности (ППС). С учетом покупательной способности разница в зарплатах несколько выравнивается. Если по оцениваемым зарплатам лучший регион опережал регион на последнем месте в 4,6 раза, то с учетом покупательной способности разница между лидером и аутсайдером сокращается примерно до 3,3.Даже с учетом различного уровня цен зарплаты в регионах сильно различаются, отмечают эксперты. Отличия есть не только в уровне зарплат, но и в темпах их роста. Если в нескольких регионах за последние пять лет в среднем за год зарплаты росли более чем на 11% ежегодно, то в ряде других регионов среднегодовой прирост был меньше 8%. На первый взгляд разница в процентах прироста не такая уж большая, но если такая картина повторяется много лет подряд (эффект сложного процента), то итоговая разница в темпах роста зарплат будет очень большой, отмечают аналитики. В среднем через девять летСогласно исследованию, наилучшая ситуация с достижением у половины работников зарплаты выше 100 рублей в месяц наблюдается в Ямало-Ненецком автономном округе. Это единственный регион, где при модельных условиях на рост зарплаты по ППС выше 100 тысяч рублей потребуется менее трех лет. Данный регион в рейтинге занимает первое место с большим отрывом. Второе и третье места в рейтинге занимают еще два северных региона – Чукотка и Магадан. Они ощутимо отстали от лидера, в обоих регионах зарплата у половины работников в 100 тысяч рублей и выше (с учетом уровня цен) будет достигнута через 5,2 и 5,3 года соответственно. Лидерство этих трех регионов определяется высокими зарплатами в добывающих отраслях. Эксперты подчеркивают, что и сейчас у многих работников в этих регионах чистая зарплата превышает 100 тысяч рублей в месяц, однако цены в этих регионах очень высоки, поэтому зарплата по ППС (с учетом цен), по оценке аналитиков РИА Новости, в этих регионах, фактически, составляет 60-80 тысяч рублей в среднероссийских ценах.На местах с четвертого по седьмое располагаются Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ, Мурманская область и Москва (5,6 года, 5,9 года, 6,3 года и 6,3 года соответственно). Еще в пяти регионах срок, за который у большинства работников зарплаты превысят 100 тысяч рублей в месяц, находится в диапазоне от 6,7 года до 7 лет. Таким образом, только 12 регионов могут похвастаться тем, что при модельных условиях менее чем через 7 лет у 50% работников зарплаты будут выше 100 тысяч рублей. В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через 9 лет, при этом в 5 регионах для этого нужно более 15 лет. Замыкают рейтинг две кавказские республики, где исторически невысокие зарплаты: в Ингушетии для роста зарплаты у половины работников выше 100 тысяч рублей потребуется 17,3 года, а в Чечне - 17,5 года. Сто тысяч рублей через 13 летЕсли для половины работников России через 9 лет зарплата в 100 тысяч рублей (с учетом ППС) станет реальностью, то другая половина, при сохранении текущих тенденций, вероятно, продолжит получать зарплату меньше, считают эксперты. При этом в исследовании были оценены временные интервалы достижения зарплатой уровня в 100 тысяч рублей у 75% работников региона, то есть у трех четвертей.В трех регионах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Мурманская области) для достижения зарплаты в 100 тысяч рублей у 75% работников потребуется менее 10 лет. Еще в семи регионах эта планка будет взята за 11 лет, а в целом в России три четверти работников будут получать 100 тысяч рублей в месяц через 13 лет.У регионов в нижней части рейтинга сроки еще выше. У трех регионов (Чечня, Ингушетия и Северная Осетия) на достижение этой цели потребуется более 20 лет, а в среднестатистическом регионе зарплата 100 тысяч рублей почти у 75% работников будет через 13-16 лет, заключают эксперты.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20230510/dinamika_zarplat-1869597739.html

https://ria.ru/20230426/zarplata-1867764398.html

https://ria.ru/20230428/zarplata-1868384900.html

ханты-мансийский автономный округ

россия

мурманская область

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ханты-мансийский автономный округ, риа рейтинг, россия, мурманская область