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Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы
Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы - РИА Новости, 10.05.2023
Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы
Одной из ответных мер на попытки Литвы договориться с ЕС об одностороннем запрете определенных товаров калининградского транзита может стать запрет Россией... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:15
2023-05-10T18:15
2023-05-10T18:26
литва
россия
антон алиханов
габриэлюс ландсбергис
калининградская область
евросоюз
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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Одной из ответных мер на попытки Литвы договориться с ЕС об одностороннем запрете определенных товаров калининградского транзита может стать запрет Россией импорта алкоголя, ввозимого через территорию Литвы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс согласовывает с Евросоюзом возможность ввести односторонний запрет на перевозку через границу Литвы, являющуюся также внешней границей сообщества, определенных групп товаров."У Литвы все ещё достаточно много сохраняющихся связей с нашей страной, и в части транзита товаров тоже. Практически весь алкоголь импортный, ввозимый в нашу страну, проходит через территорию Литвы, хранится там, маркируется нашими акцизными марками и потом литовской компанией, одной из крупных на рынке Европы, перевозится на рынки Европы", - отметил Алиханов.По его словам, "можно было бы, предлагали подумать, чтобы и эту деятельность либо полностью свернуть, либо запретить в качестве ответных мер"."Список у нас достаточно большой, мы его весь направляли нашим коллегам, в МИД, и я уверен, нам есть чем ответить", - добавил Алиханов.
https://ria.ru/20230510/riski-1870854855.html
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литва, россия, антон алиханов, габриэлюс ландсбергис, калининградская область, евросоюз
Литва, Россия, Антон Алиханов, Габриэлюс Ландсбергис, Калининградская область, Евросоюз
Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы
Глава Калининградской области Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через Литву