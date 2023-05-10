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Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы

Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы - РИА Новости, 10.05.2023

Алиханов предложил запретить импорт алкоголя через территорию Литвы

Одной из ответных мер на попытки Литвы договориться с ЕС об одностороннем запрете определенных товаров калининградского транзита может стать запрет Россией... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:15

2023-05-10T18:15

2023-05-10T18:26

литва

россия

антон алиханов

габриэлюс ландсбергис

калининградская область

евросоюз

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КАЛИНИНГРАД, 10 мая - РИА Новости. Одной из ответных мер на попытки Литвы договориться с ЕС об одностороннем запрете определенных товаров калининградского транзита может стать запрет Россией импорта алкоголя, ввозимого через территорию Литвы, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов в эфире телеканала "Россия 24".Ранее министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс согласовывает с Евросоюзом возможность ввести односторонний запрет на перевозку через границу Литвы, являющуюся также внешней границей сообщества, определенных групп товаров."У Литвы все ещё достаточно много сохраняющихся связей с нашей страной, и в части транзита товаров тоже. Практически весь алкоголь импортный, ввозимый в нашу страну, проходит через территорию Литвы, хранится там, маркируется нашими акцизными марками и потом литовской компанией, одной из крупных на рынке Европы, перевозится на рынки Европы", - отметил Алиханов.По его словам, "можно было бы, предлагали подумать, чтобы и эту деятельность либо полностью свернуть, либо запретить в качестве ответных мер"."Список у нас достаточно большой, мы его весь направляли нашим коллегам, в МИД, и я уверен, нам есть чем ответить", - добавил Алиханов.

https://ria.ru/20230510/riski-1870854855.html

литва

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литва, россия, антон алиханов, габриэлюс ландсбергис, калининградская область, евросоюз