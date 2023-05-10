https://ria.ru/20230510/zaes-1870761833.html

На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции

На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции - РИА Новости, 10.05.2023

На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции

Состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится, сообщил директор по... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:42

2023-05-10T12:42

2023-05-10T13:13

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запорожская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится, сообщил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский. "В настоящее время я нахожусь на территории Запорожской атомной станции. Энергоблоки работают, проблем с ними нет, два энергоблока находятся в состоянии ремонта, два энергоблока находятся в состоянии холодного останова и один энергоблок находится в состоянии горячего останова. Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах... Никто никуда не эвакуируется", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Никаких дополнительных российских вооруженных сил на территории Запорожской атомной электростанции в настоящее время не находится. Более того, необходимо отметить, что какого-либо тяжелого вооружения, взрывчатки на территории Запорожской АЭС также не было, нет и не будет", - добавил Ясинский."Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции выступает всегда за ядерную безопасность. И это (размещение тяжелого вооружения на территории станции - ред.) в принципе недопустимо", - подчеркнул он.Ясинский призвал не верить слухам об эвакуации сотрудников станции и их семей.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20230508/stantsiya-1870513586.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

запорожская аэс, запорожская область