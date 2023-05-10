https://ria.ru/20230510/zaes-1870761833.html
На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции
На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции - РИА Новости, 10.05.2023
На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции
Состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится, сообщил директор по... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:42
2023-05-10T12:42
2023-05-10T13:13
запорожская аэс
запорожская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится, сообщил директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский. "В настоящее время я нахожусь на территории Запорожской атомной станции. Энергоблоки работают, проблем с ними нет, два энергоблока находятся в состоянии ремонта, два энергоблока находятся в состоянии холодного останова и один энергоблок находится в состоянии горячего останова. Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах... Никто никуда не эвакуируется", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"."Никаких дополнительных российских вооруженных сил на территории Запорожской атомной электростанции в настоящее время не находится. Более того, необходимо отметить, что какого-либо тяжелого вооружения, взрывчатки на территории Запорожской АЭС также не было, нет и не будет", - добавил Ясинский."Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции выступает всегда за ядерную безопасность. И это (размещение тяжелого вооружения на территории станции - ред.) в принципе недопустимо", - подчеркнул он.Ясинский призвал не верить слухам об эвакуации сотрудников станции и их семей.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20230508/stantsiya-1870513586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, запорожская область
Запорожская АЭС, Запорожская область
На Запорожской АЭС рассказали о состоянии электростанции
Эксплуатирующая организация: состояние ЗАЭС стабильное, эвакуация персонала не проводится
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Состояние Запорожской АЭС стабильное, все сотрудники станции находятся на своих рабочих местах, эвакуации персонала не проводится, сообщил
директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации ЗАЭС Алексей Ясинский.
"В настоящее время я нахожусь на территории Запорожской атомной станции. Энергоблоки работают, проблем с ними нет, два энергоблока находятся в состоянии ремонта, два энергоблока находятся в состоянии холодного останова и один энергоблок находится в состоянии горячего останова. Состояние станции в настоящее время стабильно. Все работники находятся на своих рабочих местах... Никто никуда не эвакуируется", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
"Никаких дополнительных российских вооруженных сил на территории Запорожской атомной электростанции в настоящее время не находится. Более того, необходимо отметить, что какого-либо тяжелого вооружения, взрывчатки на территории Запорожской АЭС также не было, нет и не будет", - добавил Ясинский.
"Эксплуатирующая организация Запорожской атомной электростанции выступает всегда за ядерную безопасность. И это (размещение тяжелого вооружения на территории станции - ред.) в принципе недопустимо", - подчеркнул он.
Ясинский призвал не верить слухам об эвакуации сотрудников станции и их семей.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС приостановили работу блоков из-за непредсказуемых действий Киева