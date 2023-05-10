https://ria.ru/20230510/zaderzhanie-1870693575.html
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник
Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:56
2023-05-10T06:56
2023-05-10T06:56
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
справедливая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9030a51946d2bc1b6459f74ef3479f08.jpg
КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная организация), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. Он отметил, что дело ведет управление СК на транспорте. Официальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Юсубов – депутат красноярского горсовета от партии "Справедливая Россия". В горсовете является заместителем председателя комиссии по горхозяйству. Входит в состав комиссий по городскому самоуправлению, а также по бюджету, собственности и экономическому развитию. С 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО "КрайДЭО". "КрайДЭО" реализует полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края. На содержании предприятия находится в общей сложности 9 585 километров автодорог.
https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866830039.html
красноярск
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569195361_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_b410886912d2acf77f212ab26778e216.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Справедливая Россия
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник
В Красноярске задержали депутата горсовета по делу, связанному с работой в АО "КрайДЭО"