https://ria.ru/20230510/zaderzhanie-1870693575.html

В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник

В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023

В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник

Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T06:56

2023-05-10T06:56

2023-05-10T06:56

происшествия

красноярск

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

справедливая россия

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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная организация), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. Он отметил, что дело ведет управление СК на транспорте. Официальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Юсубов – депутат красноярского горсовета от партии "Справедливая Россия". В горсовете является заместителем председателя комиссии по горхозяйству. Входит в состав комиссий по городскому самоуправлению, а также по бюджету, собственности и экономическому развитию. С 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО "КрайДЭО". "КрайДЭО" реализует полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края. На содержании предприятия находится в общей сложности 9 585 километров автодорог.

https://ria.ru/20230421/zaderzhanie-1866830039.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия