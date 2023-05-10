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В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023
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06:56 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/zaderzhanie-1870693575.html
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник - РИА Новости, 10.05.2023
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник
Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:56
2023-05-10T06:56
происшествия
красноярск
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
справедливая россия
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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная организация), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона. Он отметил, что дело ведет управление СК на транспорте. Официальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает. Юсубов – депутат красноярского горсовета от партии "Справедливая Россия". В горсовете является заместителем председателя комиссии по горхозяйству. Входит в состав комиссий по городскому самоуправлению, а также по бюджету, собственности и экономическому развитию. С 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО "КрайДЭО". "КрайДЭО" реализует полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края. На содержании предприятия находится в общей сложности 9 585 километров автодорог.
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происшествия, красноярск, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), справедливая россия
Происшествия, Красноярск, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ), Справедливая Россия
В Красноярске задержали депутата горсовета, сообщил источник

В Красноярске задержали депутата горсовета по делу, связанному с работой в АО "КрайДЭО"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Депутата горсовета Красноярска Самеда Юсубова задержали по делу, связанному с его работой на руководящем посту в АО "КрайДЭО" (Краевая дорожно-эксплуатационная организация), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах региона.
«
"Задержан. Уголовное дело связано с его деятельностью в АО "КрайДЭО", когда он возглавлял предприятие", - сказал собеседник агентства, не раскрывая подробностей.
Он отметил, что дело ведет управление СК на транспорте.
Официальными комментариями следствия РИА Новости пока не располагает.
Юсубов – депутат красноярского горсовета от партии "Справедливая Россия". В горсовете является заместителем председателя комиссии по горхозяйству. Входит в состав комиссий по городскому самоуправлению, а также по бюджету, собственности и экономическому развитию. С 2020 по 2021 год работал на должностях начальника отдела, директора красноярского филиала, исполнительного директора и гендиректора АО "КрайДЭО".
"КрайДЭО" реализует полный комплекс работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на территории Красноярского края. На содержании предприятия находится в общей сложности 9 585 километров автодорог.
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ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)Справедливая Россия
 
 
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