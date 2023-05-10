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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области - РИА Новости, 10.05.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:42
2023-05-10T22:42
2023-05-10T22:42
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах и их последствиях пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области
"Зеркало недели": взрывы прозвучали в Черниговской области Украины