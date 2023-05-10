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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области - РИА Новости, 10.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Черниговской области

Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:42

2023-05-10T22:42

2023-05-10T22:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черниговской области Украины, сообщает издание "Зеркало недели". Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах и их последствиях пока не поступало. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черниговская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины