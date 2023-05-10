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Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 10.05.2023
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10:10 10.05.2023 (обновлено: 10:21 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vykhodnye-1870720937.html
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 10.05.2023
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:21
общество
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."(Премьер-министр) Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров."Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц", - пояснили в кабмине.
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общество, россия
Общество, Россия
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов

Правительство обновило порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИнвалидная коляска
Инвалидная коляска - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Инвалидная коляска . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.
"(Премьер-министр) Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.
Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров.
"Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц", - пояснили в кабмине.
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