https://ria.ru/20230510/vykhodnye-1870720937.html
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 10.05.2023
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:21
общество
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."(Премьер-министр) Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров."Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц", - пояснили в кабмине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
Правительство обновило порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение года, сообщается в официальном телеграм-канале
кабмина.
"(Премьер-министр) Михаил Мишустин
подписал постановление, позволяющее родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.
Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров.
"Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц", - пояснили в кабмине.
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