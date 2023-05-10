https://ria.ru/20230510/vykhodnye-1870720937.html

Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов

Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов - РИА Новости, 10.05.2023

Обновлен порядок использования выходных для родителей детей-инвалидов

Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:21

общество

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство РФ обновило порядок использования дополнительных выходных дней для родителей детей с инвалидностью, теперь они смогут накапливать дополнительные выходные и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение года, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина."(Премьер-министр) Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее родителям детей с инвалидностью накапливать дополнительные оплачиваемые выходные дни и однократно объединять их до 24 дней подряд в течение календарного года", - говорится в сообщении.Новый порядок начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Для того чтобы взять накопленные выходные, сотрудник должен согласовать с работодателем даты и подать заявление в отдел кадров."Сейчас родителям для ухода за ребенком с инвалидностью предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня каждый месяц. Их можно взять подряд либо разделить в течение месяца. При этом выходные дни, не использованные в текущем месяце, не суммируются и не переносятся на следующий месяц", - пояснили в кабмине.

https://ria.ru/20230207/protez-1850290628.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия