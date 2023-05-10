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Додон не исключил отмены выборов в Гагаузии по инициативе Кишинева - РИА Новости, 10.05.2023
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21:10 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vybory-1870906375.html
Додон не исключил отмены выборов в Гагаузии по инициативе Кишинева
Додон не исключил отмены выборов в Гагаузии по инициативе Кишинева - РИА Новости, 10.05.2023
Додон не исключил отмены выборов в Гагаузии по инициативе Кишинева
Выборы главы Гагаузской автономии в составе Молдавии могут отменить по инициативе Кишинева и при поддержке действующего руководства Гагаузии, считает... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:10
2023-05-10T21:10
в мире
кишинев
гагаузия
молдавия
игорь додон
марина таубер
евгения гуцул
псрм
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Выборы главы Гагаузской автономии в составе Молдавии могут отменить по инициативе Кишинева и при поддержке действующего руководства Гагаузии, считает экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон. На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов избирателей и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Ранее пресс-служба партии "Шор" сообщала о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей. "То, что делают центральные власти в Гагаузии, недопустимо. Прессинг и обыски - это неправильно для правового государства. Через несколько дней будет второй тур. Я думаю, что нынешние власти не заинтересованы в том, чтобы эти выборы состоялись. В этом не заинтересован ни Кишинев, ни действующая власть в Гагаузии. Если выборы отменят, то (действующая глава автономии) Ирина Влах сможет остаться (на своем посту) еще на полгода", - заявил Додон в своем аккаунте в соцсетях. По его словам, у действующего руководства Гагаузии и властей Молдавии могут быть общие интересы. "Может быть попытка отменить эти выборы, чтобы повторные провели уже осенью. Я очень надеюсь, что выборы состоятся", - добавил бывший глава государства. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых политсилой. В Молдавии оппозиция почти год организует акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
https://ria.ru/20230505/moldaviya-1869631418.html
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в мире, кишинев, гагаузия, молдавия, игорь додон, марина таубер, евгения гуцул, псрм
В мире, Кишинев, Гагаузия, Молдавия, Игорь Додон, Марина Таубер, Евгения Гуцул, ПСРМ
Додон не исключил отмены выборов в Гагаузии по инициативе Кишинева

Додон: Кишинев может отменить выборы в Гагаузии, чтобы осенью провести повторные

© Sputnik /  | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 10 мая - РИА Новости. Выборы главы Гагаузской автономии в составе Молдавии могут отменить по инициативе Кишинева и при поддержке действующего руководства Гагаузии, считает экс-президент страны, глава Соцпартии Игорь Додон.
На юге Молдавии 30 марта состоялся первый тур выборов главы Гагаузской автономии. На этот пост претендовали восемь человек. По данным ЦИК, во второй тур перешли кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул с 26,47% голосов избирателей и Григорий Узун, которого поддерживает Партия социалистов, с 26,4%. Ранее пресс-служба партии "Шор" сообщала о задержании после обысков руководителей и членов избирательного штаба кандидата из-за подозрений в подкупе избирателей.
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"То, что делают центральные власти в Гагаузии, недопустимо. Прессинг и обыски - это неправильно для правового государства. Через несколько дней будет второй тур. Я думаю, что нынешние власти не заинтересованы в том, чтобы эти выборы состоялись. В этом не заинтересован ни Кишинев, ни действующая власть в Гагаузии. Если выборы отменят, то (действующая глава автономии) Ирина Влах сможет остаться (на своем посту) еще на полгода", - заявил Додон в своем аккаунте в соцсетях.
По его словам, у действующего руководства Гагаузии и властей Молдавии могут быть общие интересы. "Может быть попытка отменить эти выборы, чтобы повторные провели уже осенью. Я очень надеюсь, что выборы состоятся", - добавил бывший глава государства.
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Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Во вторник, 2 мая, районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест на 20 дней. Политологи в Кишиневе отмечают, что этими действиями правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС), которая контролирует все государственные институты, включая полицию, генеральную прокуратуру и суды, оказывает давление на оппозицию, чтобы свести на нет протестное настроение, так как Таубер - самый яркий лидер манифестаций, проводимых политсилой.
В Молдавии оппозиция почти год организует акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор". В январе политсила инициировала платформу "Движение для народа", к которой призвала присоединиться другие оппозиционные партии. Партия социалистов (ПСРМ) не поддержала это предложение, сославшись на свои акции протеста, однако некоторые депутаты от парламентского Блока коммунистов и социалистов, в которую входит ПСРМ, неоднократно выходили по личной инициативе на митинги в рамках платформы "Движение для народа".
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В миреКишиневГагаузияМолдавияИгорь ДодонМарина ТауберЕвгения ГуцулПСРМ
 
 
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