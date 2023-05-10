Рейтинг@Mail.ru
В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vsu-1870868554.html
В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет
В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет - РИА Новости, 10.05.2023
В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет
Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:12
2023-05-10T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
германия
бундесвер германии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_608b4dd7eb276d7dedf55fff767f6235.jpg
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом. "Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления", - пояснил Бройер в интервью агентству dpa. "Но в ходе всех переговоров мне стало ясно, что планирование украинского наступления идет полным ходом", - добавил он. Dpa напомнило, что генеральный инспектор на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным и министром обороны страны Алексеем Резниковым. Ранее британская газета Times, ссылаясь на просочившиеся в сеть данные американской разведки, отмечала, что Украина вряд ли добьется крупных успехов в рамках контрнаступления: она не готова к нему, а лучшее, что ждет Киев в таком случае, это "скромные территориальные завоевания". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870817597.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867780988_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ef11a6de89292c09ac4fa24d595173f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, бундесвер германии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Бундесвер Германии, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет

Генеральный инспектор Бундесвера Бройер: условий для контрнаступления ВСУ пока нет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом.
"Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления", - пояснил Бройер в интервью агентству dpa. "Но в ходе всех переговоров мне стало ясно, что планирование украинского наступления идет полным ходом", - добавил он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО
Вчера, 15:51
Dpa напомнило, что генеральный инспектор на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным и министром обороны страны Алексеем Резниковым.
Ранее британская газета Times, ссылаясь на просочившиеся в сеть данные американской разведки, отмечала, что Украина вряд ли добьется крупных успехов в рамках контрнаступления: она не готова к нему, а лучшее, что ждет Киев в таком случае, это "скромные территориальные завоевания". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияБундесвер ГерманииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала