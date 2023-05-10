В бундесвере считают, что условий для контрнаступления ВСУ пока нет
Генеральный инспектор Бундесвера Бройер: условий для контрнаступления ВСУ пока нет
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом.
"Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления", - пояснил Бройер в интервью агентству dpa. "Но в ходе всех переговоров мне стало ясно, что планирование украинского наступления идет полным ходом", - добавил он.
Dpa напомнило, что генеральный инспектор на прошлой неделе посетил Украину, где встретился с главкомом вооруженных сил Украины Валерием Залужным и министром обороны страны Алексеем Резниковым.
Ранее британская газета Times, ссылаясь на просочившиеся в сеть данные американской разведки, отмечала, что Украина вряд ли добьется крупных успехов в рамках контрнаступления: она не готова к нему, а лучшее, что ждет Киев в таком случае, это "скромные территориальные завоевания". Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление украинских войск начнется в ближайшие недели. При этом министр обороны Украины Резников отмечал, что контрнаступление можно будет ожидать по окончании распутицы и Киев планирует нанести несколько ударов. Как заявил ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, если Киев решится на контрнаступление, это "станет его лебединой песней", поскольку резервов у украинских войск больше не останется.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.