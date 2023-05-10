https://ria.ru/20230510/vsu-1870822604.html
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ
Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:07
2023-05-10T16:07
2023-05-10T17:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
денис шмыгаль
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Удары наносились по складам с боеприпасами, топливом и месторасположению военной техники."Цель — помешать боевикам ВСУ начать контрнаступление", — подчеркнул Рогов. В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, денис шмыгаль, киев, азовское море, дмитрий песков
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В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области нанесли упреждающие точечные удары