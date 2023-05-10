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В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 10.05.2023 (обновлено: 17:19 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vsu-1870822604.html
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ
Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:07
2023-05-10T17:19
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
украина
вооруженные силы украины
владимир рогов
денис шмыгаль
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Удары наносились по складам с боеприпасами, топливом и месторасположению военной техники."Цель — помешать боевикам ВСУ начать контрнаступление", — подчеркнул Рогов. В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html
запорожская область
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украина
киев
азовское море
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запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, денис шмыгаль, киев, азовское море, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Владимир Рогов, Денис Шмыгаль, Киев, Азовское море, Дмитрий Песков
В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ

Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области нанесли упреждающие точечные удары

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота минометного расчета на Запорожском направлении
Работа минометного расчета на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа минометного расчета на Запорожском направлении. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"По известным подтвержденным целям украинских войск сегодня нанесены упреждающие точечные ракетные и артиллерийские удары", — сказал собеседник агентства.

Удары наносились по складам с боеприпасами, топливом и месторасположению военной техники.
"Цель — помешать боевикам ВСУ начать контрнаступление", — подчеркнул Рогов.
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В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВладимир РоговДенис ШмыгальКиевАзовское мореДмитрий Песков
 
 
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