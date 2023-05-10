https://ria.ru/20230510/vsu-1870822604.html

В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ

В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023

В Запорожской области сообщили об упреждающих ударах по позициям ВСУ

Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:07

2023-05-10T16:07

2023-05-10T17:19

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

украина

вооруженные силы украины

владимир рогов

денис шмыгаль

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли упреждающие удары по позициям ВСУ в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.Удары наносились по складам с боеприпасами, топливом и месторасположению военной техники."Цель — помешать боевикам ВСУ начать контрнаступление", — подчеркнул Рогов. В Киеве постоянно говорят о скором контрнаступлении украинских войск. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, оно может начаться весной или летом. Одним из направлений называется Запорожская область с целью выхода к побережью Азовского моря.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские военные тщательно отслеживают любые высказывания о готовящемся контрнаступлении и учитывают их при планировании спецоперации.

https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html

запорожская область

россия

украина

киев

азовское море

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

запорожская область, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир рогов, денис шмыгаль, киев, азовское море, дмитрий песков