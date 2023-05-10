https://ria.ru/20230510/vsu-1870747733.html

Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь

Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь - РИА Новости, 10.05.2023

Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь

Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:37

2023-05-10T11:37

2023-05-10T11:37

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Запорожский фронт - в данный момент ВС РФ наносят массированные прицельные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков ВСУ. Прилёты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870625102.html

россия

запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр