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Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь - РИА Новости, 10.05.2023
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь
Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:37
2023-05-10T11:37
2023-05-10T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Запорожский фронт - в данный момент ВС РФ наносят массированные прицельные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков ВСУ. Прилёты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870625102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь
Рогов сообщил, что по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь