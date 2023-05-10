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Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vsu-1870747733.html
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь - РИА Новости, 10.05.2023
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь
Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:37
2023-05-10T11:37
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Запорожский фронт - в данный момент ВС РФ наносят массированные прицельные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков ВСУ. Прилёты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ", - написал Рогов в своем телеграм-канале. Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230509/spetsoperatsiya-1870625102.html
россия
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов: по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь

Рогов сообщил, что по позициям ВСУ в Запорожской области открыли массированный огонь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области
Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град ВС РФ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" ВС РФ в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Массированный артиллерийский и ракетный огонь открыт по позициям украинских войск в Запорожской области, сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Запорожский фронт - в данный момент ВС РФ наносят массированные прицельные артиллерийские и ракетные удары по позициям боевиков ВСУ. Прилёты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и ГСМ", - написал Рогов в своем телеграм-канале.
Запорожская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает. На сегодня под контролем России находится более 70% области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
ВС России нанесли сосредоточенный удар по пунктам дислокации ВСУ
9 мая, 14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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