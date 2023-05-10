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В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 10.05.2023

В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:08

2023-05-10T14:08

2023-05-10T14:11

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом, четырёхсторонняя встреча РФ, Ирана, Турции и Сирии закончилась, она продолжалась около трёх часов.Несколько машин представительского класса покинули Дом приемов МИД РФ, первая машина была с флагом Сирии.Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу провели в среду встречу в Москве. На ней планировалось обсудить дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и в целом ситуации в Сирии. По словам Лаврова, эта карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.

https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html

https://ria.ru/20230510/lavrov-1870750545.html

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