Рейтинг@Mail.ru
В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 10.05.2023 (обновлено: 14:11 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vstrecha-1870783311.html
В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции
В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции
Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:08
2023-05-10T14:11
в мире
россия
сирия
иран
турция
москва
сергей лавров
хосейн амир абдоллахиан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870767932_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_e67cbe88b4aaa9c49484cac8c1b3ce72.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.Таким образом, четырёхсторонняя встреча РФ, Ирана, Турции и Сирии закончилась, она продолжалась около трёх часов.Несколько машин представительского класса покинули Дом приемов МИД РФ, первая машина была с флагом Сирии.Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу провели в среду встречу в Москве. На ней планировалось обсудить дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и в целом ситуации в Сирии. По словам Лаврова, эта карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
https://ria.ru/20230507/otnosheniya-1870316749.html
https://ria.ru/20230510/lavrov-1870750545.html
россия
сирия
иран
турция
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870767932_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_884091f0644534855d045bc5a3da33a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сирия, иран, турция, москва, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, фейсал микдад
В мире, Россия, Сирия, Иран, Турция, Москва, Сергей Лавров, Хосейн Амир Абдоллахиан, Фейсал Микдад
В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции

В Москве завершилась встреча глав МИД России, САР, Ирана и Турции по Сирии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, четырёхсторонняя встреча РФ, Ирана, Турции и Сирии закончилась, она продолжалась около трёх часов.
Сирийский флаг - РИА Новости, 1920, 07.05.2023
МИД Турции назвал условия для нормализации отношений с Сирией
7 мая, 14:29
Несколько машин представительского класса покинули Дом приемов МИД РФ, первая машина была с флагом Сирии.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу провели в среду встречу в Москве. На ней планировалось обсудить дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и в целом ситуации в Сирии. По словам Лаврова, эта карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Лавров призвал содействовать безопасному возвращению беженцев в Сирию
Вчера, 11:49
 
В миреРоссияСирияИранТурцияМоскваСергей ЛавровХосейн Амир АбдоллахианФейсал Микдад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала