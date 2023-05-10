В Москве завершилась встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции
В Москве завершилась встреча глав МИД России, САР, Ирана и Турции по Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сирийская делегация покинула Дом приемов МИД РФ, где проходила встреча министерского уровня по урегулированию в этой стране, передает корреспондент РИА Новости.
Таким образом, четырёхсторонняя встреча РФ, Ирана, Турции и Сирии закончилась, она продолжалась около трёх часов.
Несколько машин представительского класса покинули Дом приемов МИД РФ, первая машина была с флагом Сирии.
Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу провели в среду встречу в Москве. На ней планировалось обсудить дорожную карту по нормализации отношений Анкары и Дамаска и в целом ситуации в Сирии. По словам Лаврова, эта карта должна позволить четко обозначить позиции договаривающихся сторон - Сирии и Турции - по приоритетным для них темам, что подразумевает решение задачи восстановления контроля сирийского правительства на всей территории страны, и обеспечение надежной безопасности совместной с Турцией 950-километровой границы, исключение возможности трансграничных атак, инфильтрации террористов.
Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
Также в Москве в конце апреля прошли переговоры министров обороны четырех стран. Министерство обороны Сирии тогда заявило, что вопрос вывода турецких войск с территории страны обсуждался в ходе встречи. В минобороны Турции заявляли РИА Новости, что стороны Москве обсудили конкретные шаги для нормализации отношений Анкары и Дамаска.
В декабре в России состоялись первые переговоры министров обороны Турции и Сирии за 11 лет. В 2011 году в Сирии началась гражданская война. Турция, которая до этого конфликта поддерживала тесные отношения с Дамаском, выступила на стороне противников президента Сирии Башара Асада. С тех пор отношения Турции с Сирией оставались сложными. Однако в последнее время обе стороны, а также некоторые СМИ заговорили о возможности постепенной нормализации.