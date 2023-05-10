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ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей
ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей - РИА Новости, 10.05.2023
ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей
Мировой судья 387-го участка Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:50
2023-05-10T17:50
2023-05-10T17:50
происшествия
москва
россия
персональные данные
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мировой судья 387-го участка Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением мирового судьи судебного участка №387 Центрального района города Москвы Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В марте этого года Роскомнадзор сообщал РИА Новости о проверке данных об утечке данных выпускников и сотрудников Вышки. Как именно они попали в открытый доступ, официально не раскрывалось.
https://ria.ru/20230430/shtrafy-1868794248.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, москва, россия, персональные данные, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Происшествия, Москва, Россия, персональные данные, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей
Суд в Москве оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тысяч рублей за утечку данных