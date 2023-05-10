https://ria.ru/20230510/vshe-1870861092.html

ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей

ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей - РИА Новости, 10.05.2023

ВШЭ оштрафовали на 60 тысяч рублей

Мировой судья 387-го участка Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:50

2023-05-10T17:50

2023-05-10T17:50

происшествия

москва

россия

персональные данные

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Мировой судья 387-го участка Центрального округа Москвы оштрафовал Высшую школу экономики на 60 тысяч рублей за утечку персональных данных, сообщили РИА Новости в суде в среду. "Постановлением мирового судьи судебного участка №387 Центрального района города Москвы Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 13.11 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в 60 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства. В марте этого года Роскомнадзор сообщал РИА Новости о проверке данных об утечке данных выпускников и сотрудников Вышки. Как именно они попали в открытый доступ, официально не раскрывалось.

https://ria.ru/20230430/shtrafy-1868794248.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, персональные данные, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)