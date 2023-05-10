https://ria.ru/20230510/vrachi-1870705212.html

Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав

Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023

Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав

Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:05

2023-05-10T09:05

2023-05-10T09:09

здоровье - общество

россия

томская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно", - говорится в документе. Во многих регионах России разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников, отмечается в отчете. Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской области, а также в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Саха.

https://ria.ru/20230510/vrachi-1870695017.html

россия

томская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

здоровье - общество, россия, томская область