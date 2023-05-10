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Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023
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09:05 10.05.2023 (обновлено: 09:09 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vrachi-1870705212.html
Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав
Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав - РИА Новости, 10.05.2023
Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав
Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:05
2023-05-10T09:09
здоровье - общество
россия
томская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно", - говорится в документе. Во многих регионах России разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников, отмечается в отчете. Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской области, а также в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Саха.
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россия
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здоровье - общество, россия, томская область
Здоровье - Общество, Россия, Томская область
Почти треть врачей в России старше 55 лет, сообщил Минздрав

Минздрав: почти треть врачей в России старше 55 лет, доля молодых врачей — 31 процент

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкРегистратура поликлиники №1 в Пятигорске
Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Регистратура поликлиники №1 в Пятигорске. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Почти 30% врачей в России старше 55 лет, доля молодых специалистов среди врачей составляет 31%, среднего медперсонала - 27%, следует из отчета Минздрава об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) - 31% и 27% соответственно", - говорится в документе.
Во многих регионах России разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников, отмечается в отчете. Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской области, а также в Республике Татарстан, Чеченской Республике и Республике Саха.
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Здоровье - ОбществоРоссияТомская область
 
 
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