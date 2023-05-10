Рейтинг@Mail.ru
В России выросло количество врачей скорой помощи - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vrachi-1870695017.html
В России выросло количество врачей скорой помощи
В России выросло количество врачей скорой помощи - РИА Новости, 10.05.2023
В России выросло количество врачей скорой помощи
Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:16
2023-05-10T07:16
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860594222_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6237bc612faf054ed5c8ee27d2e271bf.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи - составляет 70,5% (в 2021 году – 66,5%) при коэффициенте совместительства – 1,39 (в 2021 году – 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4 %", - говорится в документе. Количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12% или на 1 425 человек, отмечается в отчете.
https://ria.ru/20221125/osago-1834256885.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860594222_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_008d760338aebd3e61ea664a227b21fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
В России выросло количество врачей скорой помощи

В России за 2022 год выросло число врачей "скорой", но снизилось фельдшеров и водителей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСкорая помощь на улице Москвы
Скорая помощь на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Скорая помощь на улице Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи - составляет 70,5% (в 2021 году – 66,5%) при коэффициенте совместительства – 1,39 (в 2021 году – 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4 %", - говорится в документе.
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
Водителям скоро разрешат покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию
25 ноября 2022, 16:03
Количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12% или на 1 425 человек, отмечается в отчете.
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала