https://ria.ru/20230510/vrachi-1870695017.html
В России выросло количество врачей скорой помощи
В России выросло количество врачей скорой помощи - РИА Новости, 10.05.2023
В России выросло количество врачей скорой помощи
Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:16
2023-05-10T07:16
2023-05-10T07:16
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости. "В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи - составляет 70,5% (в 2021 году – 66,5%) при коэффициенте совместительства – 1,39 (в 2021 году – 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4 %", - говорится в документе. Количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12% или на 1 425 человек, отмечается в отчете.
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россия, общество
В России выросло количество врачей скорой помощи
В России за 2022 год выросло число врачей "скорой", но снизилось фельдшеров и водителей
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Количество врачей скорой медицинской помощи за 2022 год увеличилось на 1,4%, а число фельдшеров и водителей "скорой" наоборот сократилось, следует из отчета Минздрава России об итогах работы в 2022 году, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2022 году наблюдается увеличение укомплектованности врачами скорой медицинской помощи - составляет 70,5% (в 2021 году – 66,5%) при коэффициенте совместительства – 1,39 (в 2021 году – 1,42). В абсолютном выражении количество врачей скорой медицинской помощи увеличилось на 1,4 %", - говорится в документе.
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Количество фельдшеров скорой медицинской помощи в абсолютном выражении снизилось на 0,3%, а число водителей уменьшилось на 3,12% или на 1 425 человек, отмечается в отчете.