https://ria.ru/20230510/vorobev-1870810662.html

Воробьев: более 1,7 млрд рублей вложат в реконструкцию теплосетей в Химках

Воробьев: более 1,7 млрд рублей вложат в реконструкцию теплосетей в Химках - РИА Новости, 10.05.2023

Воробьев: более 1,7 млрд рублей вложат в реконструкцию теплосетей в Химках

За три года в модернизацию системы теплоснабжения подмосковных Химок будет вложено более 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:28

2023-05-10T15:28

2023-05-10T15:28

новости подмосковья

химки

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. За три года в модернизацию системы теплоснабжения подмосковных Химок будет вложено более 1,7 миллиарда рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.Воробьев в среду проверил ход реконструкции теплосетей в городском округе. Он встретился с жителями на улице Молодежной. Согласно данным пресс-службы губернатора и правительства региона, за последние два отопительных сезона в Химках было зафиксировано более 950 отключений тепла и горячей воды, которые затронули около 200 тысяч жителей пяти микрорайонов.По словам губернатора, весной и летом будут заменены наиболее аварийные участки. Большую работу взял "Газпром" ("ТСК Мосэнерго")."За три года в модернизацию системы теплоснабжения Химок компания вложит свыше 1,7 миллиарда рублей. Нам предстоит заменить 26 километров трубопровода по 42 адресам", - приводятся слова Воробьева.Он добавил, что благодаря реконструкции будет повышена надежность подачи тепла и горячей воды в районах Подрезково, Левобережный, Новогорск-Планерная, Клязьма-Старбеево и Сходня-Фирсановка.

https://ria.ru/20230510/odintsovo-1870776685.html

химки

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Артем Смирнов

химки, андрей воробьев, московская область (подмосковье)