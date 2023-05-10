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Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата - РИА Новости, 10.05.2023
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16:35 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/volodin-1870833968.html
Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата
Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата - РИА Новости, 10.05.2023
Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:35
2023-05-10T16:35
в мире
россия
анкара (провинция)
турция
ольга тимофеева (депутат гд)
вячеслав володин
алексей ерхов
пачэс
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольге Тимофеевой и сотруднику аппарата ГД Валерию Ставицкому объявлена благодарность за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС. "Благодарность Ольге Тимофеевой и Валерию Ставицкому объявлена за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что члены делегации столкнулись с провокацией представителей киевского режима. По его словам, "подобные выходки недопустимы". Володин добавил, что ПАЧЭС становится "заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя". Ранее источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества ( ПАЧЭС ) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html
https://ria.ru/20230504/napadenie-1869777297.html
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анкара (провинция)
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в мире, россия, анкара (провинция), турция, ольга тимофеева (депутат гд), вячеслав володин, алексей ерхов, пачэс
В мире, Россия, Анкара (провинция), Турция, Ольга Тимофеева (депутат ГД), Вячеслав Володин, Алексей Ерхов, ПАЧЭС
Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата

Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата за защиту позиции России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольге Тимофеевой и сотруднику аппарата ГД Валерию Ставицкому объявлена благодарность за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС.
"Благодарность Ольге Тимофеевой и Валерию Ставицкому объявлена за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС", - сказал Володин журналистам.
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо
5 мая, 12:38
Он отметил, что члены делегации столкнулись с провокацией представителей киевского режима. По его словам, "подобные выходки недопустимы".
Володин добавил, что ПАЧЭС становится "заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя".
Ранее источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества ( ПАЧЭС ) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
Украинский делегат напал на российского на саммите ПАЧЭС в Анкаре
4 мая, 20:08
 
В миреРоссияАнкара (провинция)ТурцияОльга Тимофеева (депутат ГД)Вячеслав ВолодинАлексей ЕрховПАЧЭС
 
 
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