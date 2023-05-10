Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата
Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата за защиту позиции России
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольге Тимофеевой и сотруднику аппарата ГД Валерию Ставицкому объявлена благодарность за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС.
"Благодарность Ольге Тимофеевой и Валерию Ставицкому объявлена за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что члены делегации столкнулись с провокацией представителей киевского режима. По его словам, "подобные выходки недопустимы".
Володин добавил, что ПАЧЭС становится "заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя".
Ранее источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества ( ПАЧЭС ) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.