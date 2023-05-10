https://ria.ru/20230510/volodin-1870833968.html

Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата

Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата - РИА Новости, 10.05.2023

Володин объявил благодарность депутату и сотруднику аппарата

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:35

2023-05-10T16:35

2023-05-10T16:35

в мире

россия

анкара (провинция)

турция

ольга тимофеева (депутат гд)

вячеслав володин

алексей ерхов

пачэс

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что главе российской парламентской делегации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Ольге Тимофеевой и сотруднику аппарата ГД Валерию Ставицкому объявлена благодарность за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС. "Благодарность Ольге Тимофеевой и Валерию Ставицкому объявлена за профессионализм в отстаивании позиции России в ПАЧЭС", - сказал Володин журналистам. Он отметил, что члены делегации столкнулись с провокацией представителей киевского режима. По его словам, "подобные выходки недопустимы". Володин добавил, что ПАЧЭС становится "заложником разрушительной политики Вашингтона и Брюсселя". Ранее источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества ( ПАЧЭС ) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов и Шентоп обсудили инцидент, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В состав организации входят делегации 13 государств: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдовы, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции и Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты шести государств: Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии, Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.

https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html

https://ria.ru/20230504/napadenie-1869777297.html

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анкара (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, анкара (провинция), турция, ольга тимофеева (депутат гд), вячеслав володин, алексей ерхов, пачэс