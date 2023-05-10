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В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2023
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04:35 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/venesuela-1870690057.html
В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы
В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2023
В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы
Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T04:35
2023-05-10T04:35
венесуэла
россия
чили
сальвадор альенде
день победы
николас мадуро
в мире
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского МИД с участием министра иностранных дел Ивана Хиля, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы, выступая от имени президента Николаса Мадуро и боливарианского правительства, поблагодарил народы бывшего СССР и России в качестве его государства-продолжателя за жертву, которую они принесли во имя победы, ставшей достоянием всего человечества. "Экспозиция, посвященная победе Советского Союза, открыла работу центрального выставочного зала венесуэльского МИД имени бывшего президента Чили Сальвадора Альенде после его реконструкции. Символическая параллель между борьбой советского народа с "коричневой чумой" в Европе и судьбой латиноамериканского континента, отмеченного фашистским переворотом в Чили, послужила демонстрацией единства в стремлении не допустить повторения трагических уроков истории", - добавила Иванова.
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венесуэла, россия, чили, сальвадор альенде, день победы, николас мадуро, в мире
Венесуэла, Россия, Чили, Сальвадор Альенде, День Победы, Николас Мадуро, В мире
В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы

В МИД Венесуэлы открылась посвященная Дню Победы выставка фотографий и кинокадров

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Вид на город Каракас. Архивное фото
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского МИД с участием министра иностранных дел Ивана Хиля, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе.
«
"В выставочном зале имени Сальвадора Альенде были представлены фотоматериалы о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, плакаты военных лет и мультимедийный контент с архивными видеокадрами. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров", - рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
Глава МИД Венесуэлы, выступая от имени президента Николаса Мадуро и боливарианского правительства, поблагодарил народы бывшего СССР и России в качестве его государства-продолжателя за жертву, которую они принесли во имя победы, ставшей достоянием всего человечества.
"Экспозиция, посвященная победе Советского Союза, открыла работу центрального выставочного зала венесуэльского МИД имени бывшего президента Чили Сальвадора Альенде после его реконструкции. Символическая параллель между борьбой советского народа с "коричневой чумой" в Европе и судьбой латиноамериканского континента, отмеченного фашистским переворотом в Чили, послужила демонстрацией единства в стремлении не допустить повторения трагических уроков истории", - добавила Иванова.
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ВенесуэлаРоссияЧилиСальвадор АльендеДень ПобедыНиколас МадуроВ мире
 
 
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