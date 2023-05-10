https://ria.ru/20230510/venesuela-1870690057.html

В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы

В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы - РИА Новости, 10.05.2023

В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы

Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T04:35

2023-05-10T04:35

2023-05-10T04:35

венесуэла

россия

чили

сальвадор альенде

день победы

николас мадуро

в мире

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского МИД с участием министра иностранных дел Ивана Хиля, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе. Глава МИД Венесуэлы, выступая от имени президента Николаса Мадуро и боливарианского правительства, поблагодарил народы бывшего СССР и России в качестве его государства-продолжателя за жертву, которую они принесли во имя победы, ставшей достоянием всего человечества. "Экспозиция, посвященная победе Советского Союза, открыла работу центрального выставочного зала венесуэльского МИД имени бывшего президента Чили Сальвадора Альенде после его реконструкции. Символическая параллель между борьбой советского народа с "коричневой чумой" в Европе и судьбой латиноамериканского континента, отмеченного фашистским переворотом в Чили, послужила демонстрацией единства в стремлении не допустить повторения трагических уроков истории", - добавила Иванова.

https://ria.ru/20230510/prazdnovanie-1870688082.html

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венесуэла, россия, чили, сальвадор альенде, день победы, николас мадуро, в мире