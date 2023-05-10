В зале венесуэльского МИД открылась выставка, посвященная Дню Победы
В МИД Венесуэлы открылась посвященная Дню Победы выставка фотографий и кинокадров
Вид на город Каракас. Архивное фото
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Выставку архивных фотографий, плакатов и кинокадров, посвященную 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открыли в выставочном зале венесуэльского МИД с участием министра иностранных дел Ивана Хиля, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Каракасе.
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"В выставочном зале имени Сальвадора Альенде были представлены фотоматериалы о крупнейших сражениях Великой Отечественной войны, плакаты военных лет и мультимедийный контент с архивными видеокадрами. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров", - рассказала пресс-секретарь посольства РФ в Венесуэле Алина Иванова.
Глава МИД Венесуэлы, выступая от имени президента Николаса Мадуро и боливарианского правительства, поблагодарил народы бывшего СССР и России в качестве его государства-продолжателя за жертву, которую они принесли во имя победы, ставшей достоянием всего человечества.
"Экспозиция, посвященная победе Советского Союза, открыла работу центрального выставочного зала венесуэльского МИД имени бывшего президента Чили Сальвадора Альенде после его реконструкции. Символическая параллель между борьбой советского народа с "коричневой чумой" в Европе и судьбой латиноамериканского континента, отмеченного фашистским переворотом в Чили, послужила демонстрацией единства в стремлении не допустить повторения трагических уроков истории", - добавила Иванова.