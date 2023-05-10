В Берлине не видят возможности объявить "Группу Вагнера" террористической
FAZ: Берлин не видит возможности объявить "Группу Вагнера" террористической организацией
Шеврон бойца "Группы Вагнера". Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Правительство Германии сейчас не видит юридической возможности внести группу "Вагнер" в список террористических организаций ЕС, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ответ МИД ФРГ, полученный парламентской группой партий ХДС/ХСС.
"Юридические требования для включения в список террористических организаций ЕС высоки", - цитирует издание ответ министерства.
Уточняется, что парламент Литвы в марте принял решение классифицировать "Вагнер" как террористическую организацию и призвал другие страны сделать то же самое. Также издание приводит данные, что во вторник Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию о внесении "Вагнера" в список террористических организаций ЕС.
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"На данный момент правительству Германии не известно о каких-либо национальных решениях в государстве-члене ЕС или третьей стране, которые отвечали бы критериям включения в список антитеррористического режима санкций ЕС в отношении группы Вагнера", - приводит газета выдержки из ответа МИД ФРГ.
Министерство иностранных дел не только указывает на юридические трудности, связанные с составлением списка террористических организаций - так как для этого потребуется исчерпывающий пакет доказательств, основанный на общедоступной информации, чтобы его можно было использовать в суде. Но ведомство также указывает на то, что ЕС уже наложил различные санкции на "Вагнер", а также на 19 человек и десять организаций, связанных с ней.
Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что у организации нет позиции относительно планов некоторых стран признать группу "Вагнер" террористической организацией.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.