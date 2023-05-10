https://ria.ru/20230510/vagner-1870917658.html

В Берлине не видят возможности объявить "Группу Вагнера" террористической

В Берлине не видят возможности объявить "Группу Вагнера" террористической - РИА Новости, 10.05.2023

В Берлине не видят возможности объявить "Группу Вагнера" террористической

Правительство Германии сейчас не видит юридической возможности внести группу "Вагнер" в список террористических организаций ЕС, сообщила немецкая газета... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T23:43

2023-05-10T23:43

2023-05-10T23:44

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Правительство Германии сейчас не видит юридической возможности внести группу "Вагнер" в список террористических организаций ЕС, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на ответ МИД ФРГ, полученный парламентской группой партий ХДС/ХСС. "Юридические требования для включения в список террористических организаций ЕС высоки", - цитирует издание ответ министерства. Уточняется, что парламент Литвы в марте принял решение классифицировать "Вагнер" как террористическую организацию и призвал другие страны сделать то же самое. Также издание приводит данные, что во вторник Национальное собрание Франции единогласно приняло резолюцию о внесении "Вагнера" в список террористических организаций ЕС. Министерство иностранных дел не только указывает на юридические трудности, связанные с составлением списка террористических организаций - так как для этого потребуется исчерпывающий пакет доказательств, основанный на общедоступной информации, чтобы его можно было использовать в суде. Но ведомство также указывает на то, что ЕС уже наложил различные санкции на "Вагнер", а также на 19 человек и десять организаций, связанных с ней. Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сообщил, что у организации нет позиции относительно планов некоторых стран признать группу "Вагнер" террористической организацией. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон введет санкции против группы "Вагнер", а минфин признает ее "международной преступной организацией". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что признание США группы "Вагнер" преступной организацией не имеет какого-либо значения для России или для самой группы.

https://ria.ru/20230509/artemovsk-1870589964.html

https://ria.ru/20230505/boytsy-1870069024.html

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в мире, германия, хдс/хсс, евросоюз, оон, фархан хак