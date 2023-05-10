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В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:12 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/vagner-1870772181.html
В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков
В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023
В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков
В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:12
2023-05-10T13:12
специальная военная операция на украине
россия
евгений пригожин
дмитрий песков
чвк "вагнер"
артемовск
украина
политика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков журналистам. В телеграм-канале пресс-службы Пригожина 9 мая было размещено его видеообращение, в котором он заявил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней и что "Вагнер" получил только 10% от необходимых боеприпасов. Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат". Позднее Пригожин рассказал о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны.
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россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", артемовск, украина, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Евгений Пригожин, Дмитрий Песков, ЧВК "Вагнер", Артемовск, Украина, Политика
В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков

Песков: в Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя "Вагнера" Пригожина

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков журналистам.
«
"Не видели, нет. Не видели, ничего не могу сказать. Вчера, вы знаете, чем мы занимались, было много гостей, много мероприятий", - отметил он.
В телеграм-канале пресс-службы Пригожина 9 мая было размещено его видеообращение, в котором он заявил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней и что "Вагнер" получил только 10% от необходимых боеприпасов.
Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат". Позднее Пригожин рассказал о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвгений ПригожинДмитрий ПесковЧВК "Вагнер"АртемовскУкраинаПолитика
 
 
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