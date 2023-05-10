https://ria.ru/20230510/vagner-1870772181.html

В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков

В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков - РИА Новости, 10.05.2023

В Кремле не видели обращение Пригожина, заявил Песков

В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:12

2023-05-10T13:12

2023-05-10T13:12

специальная военная операция на украине

россия

евгений пригожин

дмитрий песков

чвк "вагнер"

артемовск

украина

политика

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Кремле не видели опубликованное 9 мая обращение основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков журналистам. В телеграм-канале пресс-службы Пригожина 9 мая было размещено его видеообращение, в котором он заявил, что бойцы группы не уйдут из Артемовска еще несколько дней и что "Вагнер" получил только 10% от необходимых боеприпасов. Пригожин ранее сообщил о выводе "вагнеровцев" из Артемовска 10 мая. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что направит им на смену в город бойцов спецотряда "Ахмат". Позднее Пригожин рассказал о получении боевого распоряжения, в котором бойцам "Вагнера" обещают дать боеприпасы и вооружения для продолжения действий, а замкомандующего российской объединенной группировкой войск в рамках спецоперации Сергей Суровикин будет принимать все решения в рамках боевых действий во взаимодействии с Минобороны.

https://ria.ru/20230508/artemovsk-1870454973.html

россия

артемовск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, евгений пригожин, дмитрий песков, чвк "вагнер", артемовск, украина, политика