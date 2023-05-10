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На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины
На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины - РИА Новости, 10.05.2023
На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины
В Европе растет угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:28
2023-05-10T07:28
2023-05-10T09:49
специальная военная операция на украине
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украина
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В Европе растет угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone.Ранее стало известно о задержании в Париже двух неонацистов, прибывших с Украины, за хранение патронов и автоматов."Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", — говорится в публикации.Автор отметил, что сотни французских неонацистов вместе с представителями других стран едут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом возвращаются обратно, чтобы "вернуть домой ужас украинских полей сражений".Один из арестованных, отмечает Кларенберг, был ранее уволен из армии из-за симпатий к неонацистам, второй является известным ультраправым активистом.В публикации также упоминаются пять арестованных в Италии членов местной неонацистской группировки, имевшей оперативные связи с батальоном "Азов"*. Уточняется, что группа накапливала оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и планировала теракты.Согласно приведенному в статье расследованию Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт, Украина имеет особую привлекательность для сторонников ультраправых течений из Европы и США.Автор также обращает внимание на тот факт, что ресурсы Запада для поддержки Украины иссякают, а уверенность в успешном завершении контрнаступления разделяют далеко не многие. Все это, по мнению Кларенберга, приведет к тому, что Запад будет вынужден надавить на Украину для начала мирных переговоров. А вместе с окончанием боевых действий начнут возвращаться на родину неонацисты, получившие опыт боевых действий, пишет автор.В прошлом году официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали наемники из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США, Канады, Румынии и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230508/naemniki-1870407486.html
https://ria.ru/20230428/naemniki-1868322877.html
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в мире, украина, европа, сша, мария захарова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, США, Мария Захарова
На Западе пришли в ужас от угрозы, исходящей от Украины
Grayzone заявил о растущей в Европе угрозе неонацистского террора от украинских боевиков
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
В Европе растет угроза неонацистского террора из-за возвращения боевиков с Украины, пишет журналист-расследователь Кит Кларенберг на американском портале Grayzone
.
Ранее стало известно о задержании в Париже
двух неонацистов, прибывших с Украины, за хранение патронов и автоматов.
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"Неонацистская террористическая угроза растет по мере того, как украинские боевики попадают в тюрьму во Франции", — говорится в публикации.
Автор отметил, что сотни французских неонацистов вместе с представителями других стран едут участвовать в боевых действиях на Украине, а потом возвращаются обратно, чтобы "вернуть домой ужас украинских полей сражений".
Один из арестованных, отмечает Кларенберг, был ранее уволен из армии из-за симпатий к неонацистам, второй является известным ультраправым активистом.
В публикации также упоминаются пять арестованных в Италии
членов местной неонацистской группировки, имевшей оперативные связи с батальоном "Азов"*. Уточняется, что группа накапливала оружие, боеприпасы, тактическое снаряжение и планировала теракты.
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Согласно приведенному в статье расследованию Центра по борьбе с терроризмом Военной академии Вест-Пойнт, Украина имеет особую привлекательность для сторонников ультраправых течений из Европы и США
.
«
"Общее количество отечественных и зарубежных фашистских боевиков в Украине неизвестно, но, вероятно, оно велико", — говорится в публикации.
Автор также обращает внимание на тот факт, что ресурсы Запада для поддержки Украины иссякают, а уверенность в успешном завершении контрнаступления разделяют далеко не многие. Все это, по мнению Кларенберга, приведет к тому, что Запад будет вынужден надавить на Украину для начала мирных переговоров. А вместе с окончанием боевых действий начнут возвращаться на родину неонацисты, получившие опыт боевых действий, пишет автор.
«
"Они принесут с собой боевой опыт, а во многих случаях и элитную западную военную подготовку. Высококачественное оружие и боеприпасы будут в изобилии доступны на черном рынке из-за массовых поставок оружия в Киев
в ходе конфликта", — заключает Кларенберг.
В прошлом году официальный представитель МИД России
Мария Захарова заявляла, что на Украину приехали наемники из более чем 60 стран. Самые многочисленные группы — из Польши, США
, Канады, Румынии
и Британии, несмотря на то, что во многих странах наемничество законодательно запрещено и преследуется в уголовном порядке.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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