США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ
Corriere della Sera: в США не имеют данных о причастности спецслужб России к побегу Усса
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
РИМ, 10 мая – РИА Новости. Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники российских спецслужб, сообщила в среду газета Corriere della Sera.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия.
"Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии", - заявил высокопоставленный представитель американских секретных служб корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Он также выразил "полную уверенность в возможностях итальянских партнеров в противодействии российским спецслужбам".
Ранее стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". Были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро.