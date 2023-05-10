https://ria.ru/20230510/uss-1870713315.html

США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ

США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023

США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ

Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:38

2023-05-10T09:38

2023-05-10T09:38

в мире

италия

артем усс

сша

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РИМ, 10 мая – РИА Новости. Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники российских спецслужб, сообщила в среду газета Corriere della Sera. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия. "Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии", - заявил высокопоставленный представитель американских секретных служб корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Он также выразил "полную уверенность в возможностях итальянских партнеров в противодействии российским спецслужбам". В конце апреля представитель госдепартамента США в беседе с Corriere della Sera назвала историю с побегом Усса "весьма прискорбным инцидентом". Она расценила этот эпизод как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии. Ранее стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". Были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро. По информации местных СМИ, прокуратура Милана обратилась в компетентные органы Словении, Хорватии, Сербии и Германии с официальным запросом о проведении действий, направленных на выяснение всех обстоятельств побега Усса с территории Италии.

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

италия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, италия, артем усс, сша