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США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
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09:38 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/uss-1870713315.html
США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ
США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2023
США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ
Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:38
2023-05-10T09:38
в мире
италия
артем усс
сша
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РИМ, 10 мая – РИА Новости. Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники российских спецслужб, сообщила в среду газета Corriere della Sera. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия. "Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии", - заявил высокопоставленный представитель американских секретных служб корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Он также выразил "полную уверенность в возможностях итальянских партнеров в противодействии российским спецслужбам". В конце апреля представитель госдепартамента США в беседе с Corriere della Sera назвала историю с побегом Усса "весьма прискорбным инцидентом". Она расценила этот эпизод как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии. Ранее стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". Были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро. По информации местных СМИ, прокуратура Милана обратилась в компетентные органы Словении, Хорватии, Сербии и Германии с официальным запросом о проведении действий, направленных на выяснение всех обстоятельств побега Усса с территории Италии.
https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html
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в мире, италия, артем усс, сша
В мире, Италия, Артем Усс, США
США не обладают деталями о побеге Усса из Италии, пишут СМИ

Corriere della Sera: в США не имеют данных о причастности спецслужб России к побегу Усса

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 10 мая – РИА Новости. Секретные службы США не располагают информацией о том, что сына бывшего губернатора Красноярского края, предпринимателя Артема Усса вывезли из Италии сотрудники российских спецслужб, сообщила в среду газета Corriere della Sera.
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность итальянского правосудия.
"Хотя мы не можем с полной уверенностью исключить какую-то причастность российских властей, до сих пор мы не видели никаких признаков того, что российские спецслужбы вывезли Артема Усса из Италии", - заявил высокопоставленный представитель американских секретных служб корреспонденту итальянской газеты в Вашингтоне. Он также выразил "полную уверенность в возможностях итальянских партнеров в противодействии российским спецслужбам".
В конце апреля представитель госдепартамента США в беседе с Corriere della Sera назвала историю с побегом Усса "весьма прискорбным инцидентом". Она расценила этот эпизод как "грубое нарушение" Россией суверенитета Италии.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
30 апреля, 12:15
Ранее стало известно, что министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти подписал распоряжение о замораживании активов Усса в соответствии с законом 2007 года о противодействии "финансированию терроризма и деятельности стран, угрожающих международному миру и безопасности". Были заморожены 40,1% капитала компании Luxury Sardinia, которая работает на острове Сардиния, небольшая вилла под Миланом, а также банковский счет, на котором лежат около 160 тысяч евро.
По информации местных СМИ, прокуратура Милана обратилась в компетентные органы Словении, Хорватии, Сербии и Германии с официальным запросом о проведении действий, направленных на выяснение всех обстоятельств побега Усса с территории Италии.
 
В миреИталияАртем УссСША
 
 
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