Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе"
Зеленский пообещал превратить Украину в центр концентрации европейских ценностей
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей и всего, "на что способно европейское и глобальное сотрудничество".
"Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в Евросоюз и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.