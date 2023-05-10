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Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе" - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 10.05.2023 (обновлено: 23:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870916135.html
Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе"
Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе" - РИА Новости, 10.05.2023
Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе"
Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей и всего, "на что способно европейское и глобальное... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T23:10
2023-05-10T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
евросоюз
владимир зеленский
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей и всего, "на что способно европейское и глобальное сотрудничество". "Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в Евросоюз и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет. Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.
https://ria.ru/20230505/politika-1869914657.html
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в мире, украина, евросоюз, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Евросоюз, Владимир Зеленский
Зеленский предсказал Украине судьбу "Европы в Европе"

Зеленский пообещал превратить Украину в центр концентрации европейских ценностей

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина вскоре станет центром концентрации европейских ценностей и всего, "на что способно европейское и глобальное сотрудничество".
"Именно здесь, на Украине, мир будет видеть, на что способна Европа. Здесь, у нас на Украине, будет максимум Европы в Европе – максимум возможного из того, на что способны европейские ценности, на что способно европейское и глобальное сотрудничество", - сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе
5 мая, 13:52
Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в Евросоюз и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Молдавия получила девять таких условий.
Мужчина осматривает непроданное зерно на складе своего хозяйства в Киевской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
ЕС объявляет торговую блокаду Украины
21 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвросоюзВладимир Зеленский
 
 
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