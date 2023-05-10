https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией
США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:44
2023-05-10T21:44
2023-05-10T21:52
россия
украина
владимир зеленский
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
сша
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:664:2461:2048_1920x0_80_0_0_5b00bc7cb1c6153f4cd371c3d7afd8c1.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России, заявил подполковник Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам офицера, американский лидер Джо Байден, а также его соратники — госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин — знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.По мнению подполковника, руководство Соединенных Штатов постарается затянуть конфликт настолько, насколько сможет, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870817597.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863380215_0:488:2080:2048_1920x0_80_0_0_a3ca6f10d649c26e9d9d8c3a92c79ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, сша, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, США, Специальная военная операция на Украине, В мире
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией
Офицер Дэвис: США затянут конфликт на Украине как можно дольше, чтобы навредить России