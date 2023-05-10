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Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 10.05.2023 (обновлено: 21:52 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией - РИА Новости, 10.05.2023
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией
США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:44
2023-05-10T21:52
россия
украина
владимир зеленский
ллойд остин
джо байден
министерство обороны сша
сша
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России, заявил подполковник Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам офицера, американский лидер Джо Байден, а также его соратники — госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин — знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.По мнению подполковника, руководство Соединенных Штатов постарается затянуть конфликт настолько, насколько сможет, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.
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россия, украина, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, сша, в мире
Россия, Украина, Владимир Зеленский, Ллойд Остин, Джо Байден, Министерство обороны США, США, Специальная военная операция на Украине, В мире
Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией

Офицер Дэвис: США затянут конфликт на Украине как можно дольше, чтобы навредить России

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России, заявил подполковник Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам офицера, американский лидер Джо Байден, а также его соратники — госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин — знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.
«
"Их это не беспокоит. Все свидетельствует о том, что главная цель — нанести вред России. Остин ведь говорил об этом прямо. При этом их не волнует, ценой скольких человеческих жизней <…> она будет достигнута", — сказал Дэвис.
По мнению подполковника, руководство Соединенных Штатов постарается затянуть конфликт настолько, насколько сможет, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЛлойд ОстинДжо БайденМинистерство обороны СШАСШАВ мире
 
 
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