https://ria.ru/20230510/ukraina-1870909367.html

Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией

Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией - РИА Новости, 10.05.2023

Цена будет страшной: Зеленскому сообщили главную цель США в войне с Россией

США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T21:44

2023-05-10T21:44

2023-05-10T21:52

россия

украина

владимир зеленский

ллойд остин

джо байден

министерство обороны сша

сша

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. США не волнует, одержит ли президент Украины Владимир Зеленский победу в конфликте, поскольку главная цель Вашингтона — нанести как можно больше вреда России, заявил подполковник Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По словам офицера, американский лидер Джо Байден, а также его соратники — госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин — знают, что у Киева нет шансов в военном противостоянии с Москвой.По мнению подполковника, руководство Соединенных Штатов постарается затянуть конфликт настолько, насколько сможет, чтобы продолжать попытки ослабить Россию.

https://ria.ru/20230510/ukraina-1870817597.html

россия

украина

сша

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россия, украина, владимир зеленский, ллойд остин, джо байден, министерство обороны сша, сша, в мире