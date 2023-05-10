https://ria.ru/20230510/ukraina-1870871596.html

Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая

Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая - РИА Новости, 10.05.2023

Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая

Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские войска не планировали атаковать Москву в День Победы. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T18:19

2023-05-10T18:19

2023-05-10T18:19

специальная военная операция на украине

россия

украина

день победы

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские войска не планировали атаковать Москву в День Победы. В Москву 9 мая на парад Победы прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. "Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель - военные объекты. То, что касается… мероприятий – малоинтересно", - сказал Юсов в среду в эфире телеканала "Рада". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины.

https://ria.ru/20230510/terakty-1870740426.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, день победы, безопасность, вооруженные силы украины