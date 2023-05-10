https://ria.ru/20230510/ukraina-1870871596.html
Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая
Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая - РИА Новости, 10.05.2023
Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая
Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские войска не планировали атаковать Москву в День Победы. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T18:19
2023-05-10T18:19
2023-05-10T18:19
специальная военная операция на украине
россия
украина
день победы
безопасность
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские войска не планировали атаковать Москву в День Победы. В Москву 9 мая на парад Победы прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана. "Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель - военные объекты. То, что касается… мероприятий – малоинтересно", - сказал Юсов в среду в эфире телеканала "Рада". Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН к "террористической активности" Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, день победы, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, День Победы, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Украинская разведка утверждает, что не планировала атаковать Москву 9 мая
Спикер ГУР Минобороны Украины утверждает, что атак на Москву 9 мая не планировалось
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Спикер главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что украинские войска не планировали атаковать Москву в День Победы.
В Москву 9 мая на парад Победы прилетели лидеры Армении, Белоруссии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Киргизии и Казахстана.
"Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы бы этот эффект, безусловно, увидели. Не один раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель - военные объекты. То, что касается… мероприятий – малоинтересно", - сказал Юсов в среду в эфире телеканала "Рада".
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина
, два аппарата были выведены из строя. В результате пострадавших и материального ущерба нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
позже сообщил РИА Новости, что главы государства в этот момент в Кремле не было. СК РФ
завел дело о теракте "в связи с попыткой киевского режима нанести удар" беспилотниками по Кремлю. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что Россия будет постоянно привлекать внимание Совбеза ООН
к "террористической активности" Украины
.
СМИ сообщили о готовившихся в Белоруссии терактах на День Победы