Рейтинг@Mail.ru
В Киеве отрицают, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870833746.html
В Киеве отрицают, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится
В Киеве отрицают, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится - РИА Новости, 10.05.2023
В Киеве отрицают, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил несогласие с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:34
2023-05-10T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
михаил подоляк
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f8cd3b8c14a2eff6efd9ad29d989e7af.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил несогласие с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине закончится с немедленным прекращением предоставления Западом военной поддержки Киеву. Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников. "Еще раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно "не прекращает войну немедленно". Это чистой воды оксюморон. Единственное решение – немедленный вывод российских войск с иностранной суверенной территории… А прекращение поставок означает лишь увеличение масштабов войны", - написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230508/ukraina-1870504270.html
https://ria.ru/20230505/postavki-1870013917.html
https://ria.ru/20230504/proval-1869795066.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598147_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f305644dd6dd1007ed09c92a4cfa024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина, михаил подоляк, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина, Михаил Подоляк, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве отрицают, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится

Подоляк раскритиковал слова Борреля, что конфликт на Украине без помощи Запада закончится

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил несогласие с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине закончится с немедленным прекращением предоставления Западом военной поддержки Киеву.
Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Во Франции призвали поставить на место главу ЕК после ее решения по Украине
8 мая, 18:34
"Еще раз… Прекращение поставок вооружения на Украину абсолютно точно "не прекращает войну немедленно". Это чистой воды оксюморон. Единственное решение – немедленный вывод российских войск с иностранной суверенной территории… А прекращение поставок означает лишь увеличение масштабов войны", - написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
ЕС выделит миллиард евро на совместную закупку снарядов и ракет для Украины
5 мая, 18:02
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
СМИ: провал контрнаступления ВСУ резко изменит отношение к Зеленскому
4 мая, 23:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраинаМихаил ПодолякВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала