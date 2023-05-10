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Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО
Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО - РИА Новости, 10.05.2023
Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО
Украинская армия уступает российской по всем параметрам, несмотря на западную помощь, что ставит под вопрос возможность планируемого президентом Владимиром... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:51
2023-05-10T15:51
2023-05-10T16:08
политика
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вооруженные силы украины
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинская армия уступает российской по всем параметрам, несмотря на западную помощь, что ставит под вопрос возможность планируемого президентом Владимиром Зеленским контрудара, заявил бывший агент службы внешнеполитической разведки Великобритании Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.По оценке британского разведчика, у ВСУ есть всего 50 тысяч подготовленных военных, в то время как у российской армии их во много раз больше. Все это говорит о том, что Киев не готов нанести какой-либо существенный контрудар, резюмировал Крук.
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политика, великобритания, украина, россия, вооруженные силы украины, британская разведывательная служба mi6
Политика, Великобритания, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Британская разведывательная служба MI6
Все резко изменилось: разведчик MI6 раскрыл, что ждет Зеленского в зоне СВО
Бывший агент МИ-6 Крук: ситуация на украинском фронте развернулась на 180 градусов для ВСУ