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Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 10.05.2023
Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 110 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:18
2023-05-10T14:18
2023-05-10T14:24
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 110 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Старый Караван, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20230510/terakt-1870712356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире
Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны: Киев за сутки потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 110 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области
. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики
пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Старый Караван, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - добавили в министерстве.
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