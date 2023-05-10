https://ria.ru/20230510/ukraina-1870785508.html

Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 10.05.2023

Киев потерял 110 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 110 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:18

2023-05-10T14:18

2023-05-10T14:24

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял 110 военнослужащих, сообщили в среду в Минобороны РФ."На купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Тимковка, Синьковка, Загоруйковка и Табаевка Харьковской области. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также одна самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Старый Караван, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-20", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230510/terakt-1870712356.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, в мире