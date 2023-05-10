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СБУ завершила обыск редакции издания "Думская" - РИА Новости, 10.05.2023
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13:53 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870780801.html
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская" - РИА Новости, 10.05.2023
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"
Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:53
2023-05-10T13:53
украина
одесса
служба безопасности украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, сообщило издание в телеграм-канале. Ранее в среду одесское издание "Думская" сообщило об обысках СБУ в своей редакции, которые связало с выходом материалов, "посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете". "Обыски "Думской" завершились. Сотрудников пустили на свои рабочие места. Редакция может, наконец, продолжить публикацию новостей. Следственные действия на "Думской" продолжаются", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
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украина, одесса, служба безопасности украины, в мире
Украина, Одесса, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"

СБУ завершила обыск редакции издания "Думская", сотрудников пустили на рабочие места

© РИА Новости . Григорий Василенко | Перейти в медиабанкСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости . Григорий Василенко
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Сотрудники СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, сообщило издание в телеграм-канале.
Ранее в среду одесское издание "Думская" сообщило об обысках СБУ в своей редакции, которые связало с выходом материалов, "посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете".
"Обыски "Думской" завершились. Сотрудников пустили на свои рабочие места. Редакция может, наконец, продолжить публикацию новостей. Следственные действия на "Думской" продолжаются", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
СБУ не пускает журналистов издания "Думская" в Одессе в редакцию
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