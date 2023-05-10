https://ria.ru/20230510/ukraina-1870780801.html

СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"

СБУ завершила обыск редакции издания "Думская" - РИА Новости, 10.05.2023

СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"

Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:53

2023-05-10T13:53

2023-05-10T13:53

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, сообщило издание в телеграм-канале. Ранее в среду одесское издание "Думская" сообщило об обысках СБУ в своей редакции, которые связало с выходом материалов, "посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете". "Обыски "Думской" завершились. Сотрудников пустили на свои рабочие места. Редакция может, наконец, продолжить публикацию новостей. Следственные действия на "Думской" продолжаются", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, одесса, служба безопасности украины, в мире