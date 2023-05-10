https://ria.ru/20230510/ukraina-1870780801.html
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская" - РИА Новости, 10.05.2023
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"
Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:53
2023-05-10T13:53
2023-05-10T13:53
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины завершила обыск в редакции издания "Думская" в Одессе, следственные действия продолжаются, сотрудникам разрешили вернуться на свои рабочие места, сообщило издание в телеграм-канале. Ранее в среду одесское издание "Думская" сообщило об обысках СБУ в своей редакции, которые связало с выходом материалов, "посвященных коррупции в руководстве областной военной администрации и облсовете". "Обыски "Думской" завершились. Сотрудников пустили на свои рабочие места. Редакция может, наконец, продолжить публикацию новостей. Следственные действия на "Думской" продолжаются", - говорится в сообщении издания в Telegram-канале.
https://ria.ru/20230510/odessa-1870777910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, одесса, служба безопасности украины, в мире
Украина, Одесса, Служба безопасности Украины, В мире
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская"
СБУ завершила обыск редакции издания "Думская", сотрудников пустили на рабочие места