Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление
Глава МИД Украины Кулеба допустил еще одно контрнаступление в случае провала первого
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал Кулеба в интервью немецкой газете Bild.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.