Рейтинг@Mail.ru
Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:56 10.05.2023 (обновлено: 12:09 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870751831.html
Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление
Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление - РИА Новости, 10.05.2023
Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление
Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:56
2023-05-10T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дмитрий кулеба
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_743a8e0f30964896da7734627b6ddcec.jpg
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. "Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал Кулеба в интервью немецкой газете Bild. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html
https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842425199_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_40436f61465f04d9d5d0d2cc5cee24a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дмитрий Кулеба, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление

Глава МИД Украины Кулеба допустил еще одно контрнаступление в случае провала первого

© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал Кулеба в интервью немецкой газете Bild.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
В СНБО Украины признали отсутствие итогового плана контрнаступления
9 мая, 19:54
Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Высадка десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Решающая битва за Россию назначена на весну
28 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДмитрий КулебаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала