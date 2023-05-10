https://ria.ru/20230510/ukraina-1870751831.html

Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление

Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление - РИА Новости, 10.05.2023

Кулеба заявил, что в случае неудачи у Киева будет следующее наступление

Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:56

2023-05-10T11:56

2023-05-10T12:09

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

дмитрий кулеба

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 10 мая - РИА Новости. Если нынешнее контрнаступление не будет успешным для Украины, то будет следующее, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. "Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, потому что мы не знаем, что из этого выйдет. И если мы добьемся успеха в этом контрнаступлении и освободим наши территории, то тогда вы скажете: да, оно было последним, но если нет, тогда это означает, что мы должны готовиться к следующему контрнаступлению", - сказал Кулеба в интервью немецкой газете Bild. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что украинское контрнаступление может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". Американские СМИ сообщали, что контрнаступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230509/kontrnastuplenie-1870660992.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, дмитрий кулеба, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр