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"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского - РИА Новости, 10.05.2023
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11:19 10.05.2023 (обновлено: 12:40 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ukraina-1870741273.html
"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского
"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского - РИА Новости, 10.05.2023
"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского
Введение "дня Европы" 9 мая на Украине, вызванное желанием сблизить киевский режим с Западом, не поможет Зеленскому, заявили опрошенные китайской газетой Global РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:19
2023-05-10T12:40
в мире
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Введение "дня Европы" 9 мая на Украине, вызванное желанием сблизить киевский режим с Западом, не поможет Зеленскому, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.Как заявил военный эксперт Сун Чжунпин, попытки отдалиться от России не повлияют на интересы США и Европы относительно украинского конфликта.По мнению Сун Чжунпина, несмотря на надежды некоторых западных стран на киевское контрнаступление, более здравомыслящие люди, включая некоторых украинских политиков, знают, что им не стоит возлагать больших надежд, поскольку Россия находится в относительно выгодном положении, имея преимущества в вооружении и военном потенциале.Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, Евросоюз
"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского

GT: введение "дня Европы" не поможет Украине стать ближе к Западу

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Введение "дня Европы" 9 мая на Украине, вызванное желанием сблизить киевский режим с Западом, не поможет Зеленскому, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.
Как заявил военный эксперт Сун Чжунпин, попытки отдалиться от России не повлияют на интересы США и Европы относительно украинского конфликта.
«
"Объявив День Европы, Зеленский стремится тесно связать судьбу Украины с судьбой Европы. Украина надеется, что США и НАТО смогут полностью поддержать Украину и даже напрямую вмешаться в ее борьбу с Россией. Однако Зеленский мало что может сделать с США — зачинщик российско-украинского конфликта теперь работает на Европу. Но у США, НАТО и ЕС у каждого свои расчеты, что затрудняет их полную поддержку Украины, как она того требует", — поясняется в статье.
По мнению Сун Чжунпина, несмотря на надежды некоторых западных стран на киевское контрнаступление, более здравомыслящие люди, включая некоторых украинских политиков, знают, что им не стоит возлагать больших надежд, поскольку Россия находится в относительно выгодном положении, имея преимущества в вооружении и военном потенциале.
Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".
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