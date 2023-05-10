https://ria.ru/20230510/ukraina-1870741273.html

"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского

"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского - РИА Новости, 10.05.2023

"Это не поможет". В Китае жестко раскритиковали новое решение Зеленского

Введение "дня Европы" 9 мая на Украине, вызванное желанием сблизить киевский режим с Западом, не поможет Зеленскому, заявили опрошенные китайской газетой Global РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:19

2023-05-10T11:19

2023-05-10T12:40

в мире

украина

россия

сша

владимир зеленский

нато

евросоюз

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Введение "дня Европы" 9 мая на Украине, вызванное желанием сблизить киевский режим с Западом, не поможет Зеленскому, заявили опрошенные китайской газетой Global Times эксперты.Как заявил военный эксперт Сун Чжунпин, попытки отдалиться от России не повлияют на интересы США и Европы относительно украинского конфликта.По мнению Сун Чжунпина, несмотря на надежды некоторых западных стран на киевское контрнаступление, более здравомыслящие люди, включая некоторых украинских политиков, знают, что им не стоит возлагать больших надежд, поскольку Россия находится в относительно выгодном положении, имея преимущества в вооружении и военном потенциале.Владимир Зеленский установил на Украине 9 мая Днем Европы: в указе, опубликованном на сайте его офиса, отмечается, что это решение принято в частности "с целью укрепления единства народов Европы", а также обеспечения мира, безопасности и стабильности на европейском континенте".

https://ria.ru/20230510/uzhas-1870695423.html

украина

россия

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, евросоюз