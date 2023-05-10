https://ria.ru/20230510/ukraina-1870699385.html

Греческий генерал обвинил Киев в преступлении

Греческий генерал обвинил Киев в преступлении - РИА Новости, 10.05.2023

Греческий генерал обвинил Киев в преступлении

Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:24

2023-05-10T08:24

2023-05-10T10:48

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АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. "Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве", — сказал собеседник агентства.По его словам, во время Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах.Он заметил, что международная общественность не поднялась, когда восемь лет украинские войска бомбили города. "Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках", — добавил бывший военнослужащий.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html

https://ria.ru/20230127/ukraina-1847825012.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, греция, киев