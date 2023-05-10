https://ria.ru/20230510/ukraina-1870699385.html
Греческий генерал обвинил Киев в преступлении
Греческий генерал обвинил Киев в преступлении - РИА Новости, 10.05.2023
Греческий генерал обвинил Киев в преступлении
Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:24
2023-05-10T08:24
2023-05-10T10:48
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АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу. "Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве", — сказал собеседник агентства.По его словам, во время Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах.Он заметил, что международная общественность не поднялась, когда восемь лет украинские войска бомбили города. "Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках", — добавил бывший военнослужащий.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20230406/prestuplenie-1863365423.html
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РИА Новости
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в мире, украина, греция, киев
В мире, Украина, Греция, Киев
Греческий генерал обвинил Киев в преступлении
Генерал ВВС Греции Христу назвал преступлением перенос боев на Украине в населенные города
АФИНЫ, 10 мая — РИА Новости. Украинское руководство сделало очень большую ошибку, что перенесло боевые действия в города, это преступление против собственного народа, заявил РИА Новости генерал-майор ВВС Греции в отставке, генеральный секретарь греко-российского союза, президент общества друзей Крыма в Греции Павлос Христу.
"Конечно, Украина и украинское руководство сделали очень большую ошибку, что перенесли войну в города. Войны должны вестись только между армиями на открытом пространстве", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, во время Второй мировой войны бои практически не вели в населенных городах.
«
"Украина со своей военной догмой перенесла войну в города, не выведя жителей, поэтому есть большие потери с обеих сторон. Погибает мирное население. Это военное преступление, когда ты бомбишь, воюешь и держишь население посреди боев, когда ты устраиваешь военные базы в городе, в больницах. Это запрещено международными законами ведения войны. Президент Украины и руководство совершают преступление против народа Украины с тысячами жертв среди мирного населения", — сказал Христу.
Он заметил, что международная общественность не поднялась, когда восемь лет украинские войска бомбили города.
"Она не знала, что происходит? Никто не говорит о тех бомбардировках", — добавил бывший военнослужащий.
Россия
ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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