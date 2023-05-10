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В России утвердили новые профстандарты для угольной отрасли - РИА Новости, 10.05.2023
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06:38 10.05.2023 (обновлено: 06:39 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/ugol-1870693127.html
В России утвердили новые профстандарты для угольной отрасли
В России утвердили новые профстандарты для угольной отрасли - РИА Новости, 10.05.2023
В России утвердили новые профстандарты для угольной отрасли
Пять разработанных угледобывающей компанией "Кузбассразрезуголь" профстандартов для открытой угледобычи официально утверждены в Российской Федерации, их будут... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T06:38
2023-05-10T06:39
кузбассразрезуголь
россия
экономика
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КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Пять разработанных угледобывающей компанией "Кузбассразрезуголь" профстандартов для открытой угледобычи официально утверждены в Российской Федерации, их будут применять на всех предприятиях угольной отрасли, сообщает пресс-служба компании. "Разработанные профессиональные стандарты закрепляют единую систему требований к квалификации и уровню профессиональной подготовки кадров для угольной отрасли. На их основе будут актуализированы и образовательные программы вузов и техникумов, которые готовят специалистов для работы на угольных предприятиях. Такая комплексная работа поможет в решении задач по повышению безопасности шахтерского труда и уровня квалификации кадров по ключевым отраслевым специальностям", – приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы по разработке государственных профстандатров УК "УК "Кузбассразрезуголь" Дианы Щербаковой. Уточняется, что последним принят самый объемный профстандарт для угольных предприятий – "Машинист экскаватора на горных работах", он начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Документ разработан отраслевой рабочей группой под руководством УК "Кузбассразрезуголь", куда также вошли представители 10 угольных компаний. Новый ГПС утверждает единые стандарты и требования, которые будут предъявляться к работе машинистов, управляющих разными моделями экскаваторов на горнодобывающих предприятиях. Разработку государственных профстандартов для открытых горных работ "Кузбассразрезуголь" ведет с 2019 года. Первый государственный профстандарт "Машинист бульдозера на горных работах" вступил в силу в 2020 году, ГПС "Водитель технологического автомобиля" действует с 2022 года. ГПС "Машинист буровой установки на открытых горных работах" и ГПС "Машинист конвейера угледобывающих предприятий" будут применяться с 1 сентября 2023 года.
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кузбассразрезуголь, россия, экономика
Кузбассразрезуголь, Россия, Экономика
В России утвердили новые профстандарты для угольной отрасли

В России утвердили пять разработанных "Кузбассразрезуглем" стандартов для угольной отрасли

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузка угля в вагоны
Погрузка угля в вагоны - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Пять разработанных угледобывающей компанией "Кузбассразрезуголь" профстандартов для открытой угледобычи официально утверждены в Российской Федерации, их будут применять на всех предприятиях угольной отрасли, сообщает пресс-служба компании.
«
"Компания "Кузбассразрезуголь" разработала государственные профессиональные стандарты (ГПС) по пяти основным специальностям для предприятий открытой угледобычи. В настоящий момент они утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ и будут применяться на всех предприятиях угольной отрасли в стране", – говорится в сообщении.
"Разработанные профессиональные стандарты закрепляют единую систему требований к квалификации и уровню профессиональной подготовки кадров для угольной отрасли. На их основе будут актуализированы и образовательные программы вузов и техникумов, которые готовят специалистов для работы на угольных предприятиях. Такая комплексная работа поможет в решении задач по повышению безопасности шахтерского труда и уровня квалификации кадров по ключевым отраслевым специальностям", – приводятся в сообщении слова руководителя рабочей группы по разработке государственных профстандатров УК "УК "Кузбассразрезуголь" Дианы Щербаковой.
Уточняется, что последним принят самый объемный профстандарт для угольных предприятий – "Машинист экскаватора на горных работах", он начнет действовать с 1 сентября 2023 года. Документ разработан отраслевой рабочей группой под руководством УК "Кузбассразрезуголь", куда также вошли представители 10 угольных компаний. Новый ГПС утверждает единые стандарты и требования, которые будут предъявляться к работе машинистов, управляющих разными моделями экскаваторов на горнодобывающих предприятиях.
Разработку государственных профстандартов для открытых горных работ "Кузбассразрезуголь" ведет с 2019 года. Первый государственный профстандарт "Машинист бульдозера на горных работах" вступил в силу в 2020 году, ГПС "Водитель технологического автомобиля" действует с 2022 года. ГПС "Машинист буровой установки на открытых горных работах" и ГПС "Машинист конвейера угледобывающих предприятий" будут применяться с 1 сентября 2023 года.
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