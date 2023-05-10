https://ria.ru/20230510/ucheniya-1870913211.html

Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями

Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями - РИА Новости, 10.05.2023

Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями

Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T22:28

2023-05-10T22:28

2023-05-10T22:28

безопасность

севастополь

михаил развожаев

черноморский флот вмф россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.

https://ria.ru/20230503/nato-1869427212.html

севастополь

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии