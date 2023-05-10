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Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями - РИА Новости, 10.05.2023
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22:28 10.05.2023
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Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями - РИА Новости, 10.05.2023
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями
Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:28
2023-05-10T22:28
безопасность
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
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безопасность, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями

Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил звуки в городе противодиверсионными учениями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАндреевский флаг в Севастополе
Андреевский флаг в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Андреевский флаг в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«
"Громкие звуки в центре города - это тренировки нашего Черноморского флота. По плану профилактических стрельб для отработки ППДО используется разные системы вооружения, в этот раз были задействованы системы большей мощности, чем обычно", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
В городе все спокойно, отметил он.
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3 мая, 15:11
 
БезопасностьСевастопольМихаил РазвожаевЧерноморский флот ВМФ России
 
 
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