https://ria.ru/20230510/ucheniya-1870913211.html
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями - РИА Новости, 10.05.2023
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями
Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T22:28
2023-05-10T22:28
2023-05-10T22:28
безопасность
севастополь
михаил развожаев
черноморский флот вмф россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости. Мероприятия по противоподводной диверсионной обороне (ППДО) проводятся в Севастополе, с этим связаны громкие звуки в центре города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В городе все спокойно, отметил он.
https://ria.ru/20230503/nato-1869427212.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, севастополь, михаил развожаев, черноморский флот вмф россии
Безопасность, Севастополь, Михаил Развожаев, Черноморский флот ВМФ России
Развозжаев объяснил громкие звуки в Севастополе учениями
Губернатор Севастополя Развозжаев объяснил звуки в городе противодиверсионными учениями