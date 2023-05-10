https://ria.ru/20230510/uazy-1870818721.html

В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области

В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области - РИА Новости, 10.05.2023

В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области

Два автомобиля "УАЗ-452", приобретенные и отремонтированные за счет денежных средств жителей Челябинской области, направлены в зону специальной военной... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:54

2023-05-10T15:54

2023-05-10T15:54

надежные люди

челябинская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Два автомобиля "УАЗ-452", приобретенные и отремонтированные за счет денежных средств жителей Челябинской области, направлены в зону специальной военной операции, сообщила в среду начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Марина Дымова. По данным минэкологии, в рамках эколого-патриотической акции "Жители Южного Урала – Донбассу", стартовавшей в конце 2022 года, южноуральцы сдавали макулатуру, старую технику, батарейки на переработку в пункты приема вторсырья, а вырученные средства предлагалось перечислять на счет фонда, открытого для сбора помощи жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Нас потрясло, с каким воодушевлением и сколько было желающих независимо от возраста – это ветераны, пенсионеры, дети и родители, предприятия откликнулись на эту акцию… Вместе мы собрали за 2 недели почти 400 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли купить две машины, в народе называются "буханки" (УАЗ-452), которые благодаря поддержке наших коллег, военных отправились на фронт", - сказал она журналистам. Она добавила, что эколого-патриотическую акцию решено продлить, так как телефонные звонки от желающих в ней участвовать продолжаются. По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, хотелось не просто собирать деньги. "Обратили внимание на существенную деталь – у нас много в твердых коммунальных отходах вторичных отходов, которые можно переработать. И родилась идея - подключить общественность, бизнес, учащихся, собрать деньги и внести небольшую лепту в победу", - пояснил он журналистам. Он отметил, что это продолжение традиции Великой Отечественной войны, когда люди собирали деньги и покупали орудия, машины, танки. "Ко мне обращались много друзей, знакомых, бизнесменов, которые хотели бы отдать технику. Но ее все равно надо доводить до ума, ремонтировать, чинить и отправлять уже готовую на фронт", - сказал он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230510/sup-1870753174.html

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челябинская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

надежные люди, челябинская область