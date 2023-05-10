Рейтинг@Mail.ru
В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:54 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/uazy-1870818721.html
В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области
В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области - РИА Новости, 10.05.2023
В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области
Два автомобиля "УАЗ-452", приобретенные и отремонтированные за счет денежных средств жителей Челябинской области, направлены в зону специальной военной... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:54
2023-05-10T15:54
надежные люди
челябинская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e97c16358668f66614389f01ed4f415e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Два автомобиля "УАЗ-452", приобретенные и отремонтированные за счет денежных средств жителей Челябинской области, направлены в зону специальной военной операции, сообщила в среду начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Марина Дымова. По данным минэкологии, в рамках эколого-патриотической акции "Жители Южного Урала – Донбассу", стартовавшей в конце 2022 года, южноуральцы сдавали макулатуру, старую технику, батарейки на переработку в пункты приема вторсырья, а вырученные средства предлагалось перечислять на счет фонда, открытого для сбора помощи жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. "Нас потрясло, с каким воодушевлением и сколько было желающих независимо от возраста – это ветераны, пенсионеры, дети и родители, предприятия откликнулись на эту акцию… Вместе мы собрали за 2 недели почти 400 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли купить две машины, в народе называются "буханки" (УАЗ-452), которые благодаря поддержке наших коллег, военных отправились на фронт", - сказал она журналистам. Она добавила, что эколого-патриотическую акцию решено продлить, так как телефонные звонки от желающих в ней участвовать продолжаются. По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, хотелось не просто собирать деньги. "Обратили внимание на существенную деталь – у нас много в твердых коммунальных отходах вторичных отходов, которые можно переработать. И родилась идея - подключить общественность, бизнес, учащихся, собрать деньги и внести небольшую лепту в победу", - пояснил он журналистам. Он отметил, что это продолжение традиции Великой Отечественной войны, когда люди собирали деньги и покупали орудия, машины, танки. "Ко мне обращались много друзей, знакомых, бизнесменов, которые хотели бы отдать технику. Но ее все равно надо доводить до ума, ремонтировать, чинить и отправлять уже готовую на фронт", - сказал он. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230510/sup-1870753174.html
https://ria.ru/20230510/oberegi-1870749509.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857461043_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_2a0fa1b978c61ead0a736389dcd831c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
надежные люди, челябинская область
Надежные люди, Челябинская область
В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные жителями Челябинской области

В зону СВО направили два "УАЗа", приобретенные на средства жителей Челябинской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоенные ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации
Военные ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военные ВС России на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Два автомобиля "УАЗ-452", приобретенные и отремонтированные за счет денежных средств жителей Челябинской области, направлены в зону специальной военной операции, сообщила в среду начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота минэкологии региона Марина Дымова.
По данным минэкологии, в рамках эколого-патриотической акции "Жители Южного Урала – Донбассу", стартовавшей в конце 2022 года, южноуральцы сдавали макулатуру, старую технику, батарейки на переработку в пункты приема вторсырья, а вырученные средства предлагалось перечислять на счет фонда, открытого для сбора помощи жителям ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
"Нас потрясло, с каким воодушевлением и сколько было желающих независимо от возраста – это ветераны, пенсионеры, дети и родители, предприятия откликнулись на эту акцию… Вместе мы собрали за 2 недели почти 400 тысяч рублей. На эти деньги мы смогли купить две машины, в народе называются "буханки" (УАЗ-452), которые благодаря поддержке наших коллег, военных отправились на фронт", - сказал она журналистам.
Она добавила, что эколого-патриотическую акцию решено продлить, так как телефонные звонки от желающих в ней участвовать продолжаются.
Студенты техникума в Чувашии готовят по собственному рецепту концентраты супов для участников специальной военной операции
Чувашские студенты готовят "солдатский суп" для участников спецоперации
Вчера, 12:04
По словам министра экологии региона Сергея Лихачева, хотелось не просто собирать деньги. "Обратили внимание на существенную деталь – у нас много в твердых коммунальных отходах вторичных отходов, которые можно переработать. И родилась идея - подключить общественность, бизнес, учащихся, собрать деньги и внести небольшую лепту в победу", - пояснил он журналистам.
Он отметил, что это продолжение традиции Великой Отечественной войны, когда люди собирали деньги и покупали орудия, машины, танки. "Ко мне обращались много друзей, знакомых, бизнесменов, которые хотели бы отдать технику. Но ее все равно надо доводить до ума, ремонтировать, чинить и отправлять уже готовую на фронт", - сказал он.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Обереги, поделки и письма доставят в зону спецоперации от магаданцев
Вчера, 11:45
 
Надежные людиЧелябинская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала