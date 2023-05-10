https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870695600.html

Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в выборы

Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в выборы - РИА Новости, 10.05.2023

Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в выборы

Цель манипуляций западной прессы о предстоящих выборах в Турции — реализация плана США, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, его слова приводит газета... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:31

2023-05-10T07:31

2023-05-10T10:50

турция

сша

стамбул

сулейман сойлу

народный альянс

кемаль кылычдароглу

мухаррем индже

в мире

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АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Цель манипуляций западной прессы о предстоящих выборах в Турции — реализация плана США, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, его слова приводит газета Yeni Akit.По словам министра, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, но действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось от этого избавиться."Теперь Запад начал выдвигать свое видение (по Турции. — Прим. ред.). С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать", — сказал министр.На Западе, отметил Сойлу, утверждают, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, но суть заключается в том, что она "не приняла американский мандат". "Сто четыре года они пытаются отомстить за это. Все обо всем знают", — заключил глава МВД.Ранее министр обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе на встрече с молодежью он выразил мнение, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.

https://ria.ru/20230508/turtsiya-1870429655.html

https://ria.ru/20230426/turtsiya-1867793665.html

турция

сша

стамбул

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турция, сша, стамбул, сулейман сойлу, народный альянс, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, в мире