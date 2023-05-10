Глава МВД Турции обвинил США в попытках вмешательства в выборы
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в попытках вмешательства в выборы с помощью СМИ
© AP Photo / Burhan OzbiliciМинистр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Архивное фото
АНКАРА, 10 мая — РИА Новости. Цель манипуляций западной прессы о предстоящих выборах в Турции — реализация плана США, заявил глава МВД республики Сулейман Сойлу, его слова приводит газета Yeni Akit.
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"План США активно усиливается. Причина вмешательства западной прессы заключается в реализации плана США", — сказал он.
По словам министра, Запад проник в политическую систему Турции после 1960 года, но действующему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану удалось от этого избавиться.
"Теперь Запад начал выдвигать свое видение (по Турции. — Прим. ред.). С момента нашей победы на выборах 2023 года начнется столетняя стабильность. Они это видят. Нет таких выборов, которые посол США не хотел бы контролировать", — сказал министр.
На Западе, отметил Сойлу, утверждают, что геополитические предпочтения Анкары не соответствуют ее интересам, но суть заключается в том, что она "не приняла американский мандат".
"Сто четыре года они пытаются отомстить за это. Все обо всем знают", — заключил глава МВД.
Ранее министр обвинял США в попытке создать террористическое государство у границ Турции. После теракта в Стамбуле в прошлом году он заявлял, что Анкара не принимает соболезнования Вашингтона. На минувшей неделе на встрече с молодежью он выразил мнение, что США "продолжают терять репутацию", весь мир "ненавидит Америку", а Европа — "пешка" Штатов.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего главы государства Эрдогана стал единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган. В случае если ни один кандидат не наберет 50% голосов, второй тур президентских выборов должен пройти 28 мая.