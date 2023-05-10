https://ria.ru/20230510/turbulentnost-1870885083.html

Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности

Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности - РИА Новости, 10.05.2023

Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности

Пассажиры и экипаж самолета катарской авиакомпании Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности во время полета из Дохи до индонезийского острова Бали, РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:04

2023-05-10T19:04

2023-05-10T19:26

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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета катарской авиакомпании Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности во время полета из Дохи до индонезийского острова Бали, лайнер был вынужден приземлиться в Бангкоке для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении Qatar Airways в Twitter. "Мы можем подтвердить, что рейс QR960 из Дохи в Денпасар попал в зону сильной турбулентности, что стало причиной травм отдельных людей. Boeing 777-300 изменил свой маршрут и безопасно приземлился в Бангкоке, чтобы оказать пострадавшим пассажирам и членам экипажа необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении. Компания подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа является ее приоритетом в работе.

https://ria.ru/20230506/samolet-1870236473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, бали, доха, бангкок, qatar airways, туризм, новости - туризм