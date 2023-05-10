https://ria.ru/20230510/turbulentnost-1870885083.html
Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности
Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности - РИА Новости, 10.05.2023
Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности
Пассажиры и экипаж самолета катарской авиакомпании Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности во время полета из Дохи до индонезийского острова Бали, РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:04
2023-05-10T19:04
2023-05-10T19:26
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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Пассажиры и экипаж самолета катарской авиакомпании Qatar Airways пострадали из-за сильной турбулентности во время полета из Дохи до индонезийского острова Бали, лайнер был вынужден приземлиться в Бангкоке для оказания медицинской помощи, говорится в сообщении Qatar Airways в Twitter. "Мы можем подтвердить, что рейс QR960 из Дохи в Денпасар попал в зону сильной турбулентности, что стало причиной травм отдельных людей. Boeing 777-300 изменил свой маршрут и безопасно приземлился в Бангкоке, чтобы оказать пострадавшим пассажирам и членам экипажа необходимую медицинскую помощь", - отмечается в сообщении. Компания подчеркнула, что безопасность пассажиров и экипажа является ее приоритетом в работе.
https://ria.ru/20230506/samolet-1870236473.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, доха, бангкок, qatar airways, туризм, новости - туризм
Туризм, В мире, Бали, Доха, Бангкок, Qatar Airways, Туризм, Новости - Туризм
Пассажиры рейса Qatar Airways на Бали пострадали при сильной турбулентности
Рейс Qatar Airways на Бали сел в Бангкоке из-за пострадавших при турбулентности пассажиров